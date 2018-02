El PP calcula que la segunda circunvalación estará acabada a final de 2018

"Está colapsada y esto le supondrá un gran alivio", manifestó la diputada, que ha lamentado que la Junta de Andalucía no haya tenido "ni de lejos" la eficacia del Gobierno central, puesto que en 1999 proyectó los Viales de Accesibilidad Urbana (VAU) y, casi veinte años después, "los ciudadanos los siguen esperando".

Pese a que los Presupuestos Generales del Estado de 2018 no se han aprobado y por tanto se funciona con los del anterior ejercicio prorrogados, según la diputada las partidas plurianuales de 2017 ya contemplaban financiación para este año, con lo que ninguno de los tramos "corre peligro". De Santa Ana incidió en que la Segunda Circunvalación absorberá un importante flujo de tráfico de largo recorrido y reducirá en un 35% el tráfico en la circunvalación de Granada, por la que circulan a diario 200.000 vehículos.

Un vial para acortar los desplazamientos

El presidente del PP local de Santa Fe, Juan Cobo, señaló que la segunda circunvalación se traducirá "en una mayor actividad económica en numerosas poblaciones del Área Metropolitana y en algo que también es muy importante, como que se acorten los desplazamientos no ya sólo a la capital, sino también a la costa". Con todo, dijo que "si no tenemos las VAU, la Segunda Circunvalación no será tan eficaz porque su ausencia impedirá que haya una mayor fluidez en la movilidad".