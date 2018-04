El PP celebra que la Fiscalía no acuse a sus 8 concejales en el caso Serrallo

Las reacciones al escrito de acusación de la Fiscalía en el caso Serrallo no se han hecho esperar. Ayer mismo, el PP se congratuló de que la Fiscalía haya solicitado el archivo de las actuaciones en el llamado caso Serrallo contra los ocho concejales que participaron en la Junta de Gobierno Local en la que se aprobó el cambio de uso de los terrenos donde se construyó presuntamente de forma irregular la discoteca que está investigada en la causa. En concreto, la fiscal no acusa a estos ediles -seis de los cuales aún ejercen como concejales del PP en el Ayuntamiento de Granada-, al considerar que "se limitaron a votar en una Junta de Gobierno con los informes favorables de los técnicos y no vulneraron la legalidad".

Por otra parte, y según se supo este viernes, la Fiscalía ha solicitado la pena de ocho años de prisión, multas de 522.000 euros y 36 años y medio de inhabilitación para el exalcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) y la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto (PP) en el caso Serrallo, en el que formula acusación contra un total de nueve personas. El Ministerio Público acusa concretamente a Torres Hurtado, Isabel Nieto, al promotor Roberto García Arrabal y a seis técnicos del Ayuntamiento de Granada.

El secretario general del PP de Granada, Pablo García, señaló que esta "constatación" de la Fiscalía en relación a los ediles del PP para los que pide el archivo de la causa no hace sino confirmar la tesis que mantuvo "siempre" su partido, en el sentido de que las acusaciones contra esos ediles "no hacían sino formar parte de una trama, urdida por el PSOE, para impedir que hubiera una moción de censura en el Ayuntamiento de Granada que devolviera a los populares a la Alcaldía".

En ese sentido, apuntó que el PSOE, tras "intentar prolongar este caso todo lo posible y mantener injustamente la sospecha sobre los concejales durante meses", terminó retirando su acusación contra ellos "cuando comprobó que no existía la posibilidad de hacer esa moción", algo que el PP "lamenta profundamente por Granada y los granadinos, que votaron mayoritariamente al Partido Popular en las últimas elecciones municipales, pero que lo han tenido que ver en la oposición porque todos los demás partidos se unieron para aupar a Francisco Cuenca a la alcaldía, y que ahora lo van a seguir viendo ahí por culpa de una estrategia que nos parece indigna".

Pablo García aseguró que, dada la situación, los socialistas deberían "hacer examen de conciencia" y "reflexionar" sobre el alcance de su plan, "que, por desgracia para Granada, le ha dado los resultados esperados", y criticó la actitud "pueril e ingenua" de Ciudadanos, formación que pudo sumarse a la moción de censura que propuso el grupo municipal del PP pero que no lo hizo "basándose únicamente en que había concejales investigados".

Para el secretario general del PP de Granada, está claro que Cs se dejó "engatusar" por los socialistas y puntualizó ademásque todo esto podría haberse evitado "con una actitud que tendiera más a defender los intereses de los granadinos".