El PP pide una cuestión de confianza al alcalde para salvar el presupuesto

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Granada considera que ha llegado el momento de que el alcalde, el socialista Francisco Cuenca, se someta a una cuestión de confianza por parte del pleno. La medida tendrá un doble efecto: obligará a los partidos que le auparon a la alcaldía a que "se retraten y digan si mantienen su apoyo" y, si sale adelante la cuestión de confianza, se aprobará de manera automática un nuevo presupuesto para la ciudad. Si no prospera, lo único que le queda al alcalde es "irse cuanto antes".

Así lo manifestó el coordinador del grupo, Juan Antonio Fuentes, que resaltó que, ahora que el Ayuntamiento está "al borde de la intervención "por parte del Ministerio de Hacienda, es "el momento adecuado" para esa cuestión de confianza y ha reclamado al alcalde que llegue a ella con un presupuesto "que primero debería consensuar con quienes lo pusieron en su puesto, y sobre todo con Ciudadanos".

"Es fundamental que los que le auparon se retraten y digan si mantienen su apoyo"Juan Antonio FuentesConcejal del PP

"Pero como nos tememos que eso es imposible porque los demás partidos se limitaron a hacer a Cuenca alcalde y después han bloqueado todo, nosotros le tendemos la mano para sacar adelante ese nuevo presupuesto con los votos de una importante mayoría", añadió.

Por su parte, el concejal Francisco Ledesma destacó que la inminente intervención de Hacienda "no es más que ponerle nombre a una película que ya conocíamos", porque Hacienda ya ha advertido varias veces de esa posibilidad. Pese a eso, puntualizó el edil, Cuenca "no ha hecho nada". En sus dos años como alcalde "se ha limitado a gobernar con el piloto automático, pero no ha presentado ni un solo papel que demuestre que tiene un programa económico, ha hecho una clarísima dejación de funciones". Ledesma calificó de "deplorable" la actitud que ahora mantiene el gobierno, que se limita "a llorar y a pedirle a Hacienda, ahora que la intervención está casi aquí, que no genere alarma", dijo.