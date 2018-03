El PP defiende la prisión permanente revisable: "No es venganza, es justicia"

El presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, participó ayer en la concentración a favor de la prisión permanente revisable que se celebró ayer en la plaza del Carmen de la capital, donde recalcó que es "la mejor garantía para la sociedad de que los peores criminales deben estar rehabilitados antes de volver a reintegrarse en la sociedad".

En este marco, desde el partido mostraron el "total, expreso yentusiasta" a la prisión permanente revisable, a la par que el dirigente provincial popular y candidato a la Alcaldía de Granada recalcó que "no es venganza, es justicia", según informó el partido en una nota.

"Hay muchísima gente en España que lo entiende de la misma manera que nosotros, y no comprendemos que haya quienes se nieguen a aplicar una medida que hace justicia a las personas que han delinquido de forma extraordinaria y que, además, es muy común en todo el ámbito europeo", enfatizó.

El presidente provincial se refirió, en particular, la ausencia en la concentración del alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), quien "una vez más ha faltado a una cita que no es política sino que representa los intereses de los granadinos". "Tampoco es que nos haya extrañado mucho que no haya venido. Al fin y al cabo, este alcalde tampoco secundó ninguna de las manifestaciones en las que los granadinos, de forma masiva, exigieron que se diera marcha atrás a la fusión hospitalaria", destacó.

En la línea con el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, Pérez censuró el "populismo de los radicales y los oportunistas que se oponen a la prisión revisable", y anució que el PP "seguirádando la batalla" para su permanencia "porque estamos convencidos de quees necesaria".

Asimismo, Sebastián Pérez agradeció a los dirigentes y militantes de su partido que se han acercado a la concentración pese ala adversa meteorología. "Hay asuntos por los que merece la pena lucharpese a que las circunstancias estén en contra, y éste sin duda es uno deellos", concluyó.