El PP mantiene su hoja de ruta para demostrar la inocencia de sus seis concejales investigados

La posibilidad de que Vox retire su acusación respecto de los concejales del PP investigados en el caso Serrallo ha sorprendido al propio grupo municipal por la contradicción que representa. El concejal Juan Antonio Fuentes detalló ayer como este partido habría pasado de considerar que los ediles son una banda organizada al estilo "Al Capone y sus chicos y ahora parece que ya no solo somos y pasábamos por allí de soslayo". En este sentido, Fuentes destacó que quizás Vox ya no tiene ganas de "buscarles las cosquillas" a unos concejales que firmaron un documento en una Junta de Gobierno que contaba con todos los informes técnicos favorables.

"Quien debería hacer estas valoraciones es el propio presidente de VOX y no yo", destacó el popular quien recordó que el grupo municipal va a seguir su hoja de ruta. "Si Vox retira la demanda lo que haremos es continuar el camino que estamos siguiendo que es decir que somos inocentes; que ese expediente tenía todos los informes jurídicos y técnicos favorables", dijo Fuentes quien añadió que para que haya prevaricación tiene que haber dolo, conocimiento e intención "cosa que a los concejales que no tenemos delegadas las cuestiones de Urbanismo no nos pueden achacar". Asimismo, Fuentes recordó que nadie ha puesto una denuncia o querella contra ninguno de los ediles investigados y explicó que el hecho está recurrido.

La pasada semana el presidente de Vox Ignacio Nogueras, detalló a este periódico que su partido estaría valorando solicitar a la jueza el archivo y sobreseimiento para los ediles de la anterior junta de gobierno del PP a petición del propio partido. Sin embargo, la continuidad como investigados ya no dependería de Vox pues hay otras partes acusadoras como la Fiscalía o el propio PSOE.