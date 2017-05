El PP denuncia que el área de Movilidad no ha tenido actividad durante un año

El grupo popular en el Ayuntamiento puso ayer como ejemplo de la paralización que sufre la ciudad "por culpa del gobierno socialista que preside Francisco Cuenca, la situación del área de Movilidad donde, paradójicamente, no se ha movido nada". Así lo puso de manifiesto la concejal María Francés, quien hizo una excepción a esta falta de acción: el incremento del precio del billete de autobús, "Ellos dicen ahora que la culpa es nuestra, pero no es así. Nosotros presentamos una reorganización tarifaria, ellos podían haberla retirado y no lo hicieron". Sobre el Metro, Francés dijo: "Tengo grabada la vergonzante imagen de Cuenca dirigiéndose con muy malas formas al secretario de Estado de Fomento. Sin embargo, hace un par de días vino a Granada Susana Díaz y al alcalde se le olvidó preguntarle por el Metro", recordó.