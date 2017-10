"El PP estaba deseando que el Metro fuera un fracaso, pero ha resultado un éxito"

Sandra García sale todos los días de Alhama con noche cerrada y regresa todos los días con el mismo panorama. La delegada del Gobierno andaluz llegó al cargo en 2013 y nadie le puede negar que vive la política con intensidad. Cuando las noticias sobre el Metro no hablaban de más de 700.000 viajeros felices su rostro era la viva expresión de la contrariedad. Con los tranvías circulando se centra en subrayar el éxito de la infraestructura y en defender los presupuestos de la Junta de 2018 para la provincia, justo la misma semana en la que en Sevilla se quejan de ser el 'patito feo' en inversiones. El discurso del agravio no es territorio exclusivo de Granada.

-El consejero de Fomento anunció hace unos días que el estudio de la ampliación del Metro no se contempla, como mínimo, hasta 2016. Sin embargo, el Plan Pista sí recoge una serie de infraestructuras asociadas como construir carriles VAU para unir a Ogíjares o Atarfe con el Metro a través de lanzaderas. ¿Contemplan esta actuación en este legislatura?

-Efectivamente los carriles VAU son una prioridad, pero es algo en lo que se sigue trabajando. El consejero ya recordó que el Plan Pista tiene el horizonte de 2020 y que está en continua revisión. La Junta está dispuesta a revisar este plan para hacer un estudio de viabilidad de la ampliación de la línea del Metro.

-El presidente del PP insistió en la Ejecutiva regional que cada viaje del Metro cuesta más de 5 euros, mientras que el billete cuesta 1,35 euros. Con estos cálculos, el Metro habría perdido en el primer mes casi 2,8 millones de euros porque se han subido más de 700.000 viajeros. ¿Son correctos estos datos?

-Esos datos son falsos, hay un déficit previsto de 2,3 millones de euros que además está recogido en los presupuestos. Es una cuestión de proyecto político, de creer en lo que nos iguala a todos. Es un transporte sostenible socialmente que hace la vida más fácil a los ciudadanos y que permite mejorar el medio ambiente, algo que hay que apoyar desde lo público. Esto es un modelo de convivencia en el que cree el PSOE y no cree el Partido Popular. El PP estaba deseando que el Metro fuera un fracaso, porque ellos se tienen que esconder porque tienen aislada a Granada en materia ferroviaria y vamos a cumplir 1.000 días sin trenes. Querían colgarse esta medalla, es muy triste que la segunda fuerza política de esa provincia quiera sacar rédito de los fracasos de otras administraciones. Pero el Metro ha sido un éxito.

-¿Y cuando habrá un transbordo gratuito entre el Metro y los autobuses urbanos de la Rober?

-Está muy avanzado el acuerdo entre Junta y Ayuntamiento y depende de detalles jurídicos. La Junta va a aportar 900.000 euros que el Ayuntamiento destinará al tema de los transbordos.

-Si finalmente el Ministerio de Fomento presenta el plan de soterramiento del AVE a comienzos de 2018, ¿tendría la Junta margen para hacer una modificación de sus presupuestos para incluir una partida?

-Estamos a la espera de conocer el estudio que presente Fomento. Lo primordial es hacer un proyecto sostenible económica y socialmente y, aunque es verdad que este inversión no está recogida en los presupuestos porque no hay proyecto todavía, la presidenta ya ha mostrado el apoyo de la Junta al soterramiento. Pero hay un punto de partido, el soterramiento es una infraestructura del Gobierno de España. En el protocolo de 2008 no se especificaban las aportaciones de cada administración y se hablaba de las plusvalías que por entonces se podrían obtener. La Junta mantiene el espíritu de colaboración, lo que no significa que caiga sobre ella el peso del soterramiento. No puede ser a partes iguales, porque hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento está en una situación económica lamentable, la Junta arrimará el hombro, sin duda.

-En los presupuestos de la Junta para 2018 no hay ninguna de esas grandes apuestas que acaban definiendo a una provincia, caso del Metro en los últimos años o lo que pudo significar el PTS. ¿Echa en falta proyectos que ilusionen a los ciudadanos?

-Lo que me ilusiona es poder cumplir con el ciclo integral del agua. Son 80 millones para cumplir con la depuración, fundamentalmente en el Área Metropolitana, y que demuestra la sensibilidad de este Gobierno con la provincia en un tema tan fundamental como la depuración del agua. La gran apuesta será el acelerador de partículas, un proyecto a medio plazo que depende de la Comisión Europea. Es una apuesta de todas las instituciones y del empresariado, hemos dado un ejemplo de solvencia entre todos. El acelerador es la gran apuesta de futuro para la provincia de Granada, aunque tenemos que seguir trabajando en esta candidatura. La propuesta de sede de España es Escúzar y la Consejería de Economía ya ha dicho que va a destinar los fondos de la UE que sean necesarios. Hay una alianza total entre Gobierno de España y Gobierno andaluz.

-Entrando en materia sanitaria, ¿hay ya un plan definido para el Clínico viejo?

-Se están barajando distintas opciones. Ahora mismo tenemos que encajar todas las piezas para completar las dos grandes áreas hospitalarias. En cualquier caso el Clínico no se va a cerrar, se está valorando qué servicios va a prestar. En un principio se pensó en trasladar algunos centros de salud, algunas áreas determinadas... El Clínico no se va a cerrar cuando se complete el traslado del Materno-Infantil.

-¿Cómo se puede parar la crisis sanitaria en Granada una vez que se dio marcha atrás en la desfusión y se marcó el horizonte de marzo de 2018 para concluirla?

-Es que no hay crisis sanitaria en Granada. Escuchamos, rectificamos e incluso pedimos disculpas. Y desde ese momento estamos trabajando en cumplir el compromiso de la presidenta de la Junta de Andalucía. Ahora quiero que esto le llegue a la gente, que cuando vaya a los hospitales hable en primera persona de cómo funciona el sistema sanitario. Se han mezclado varios factores como la planificación de la fusión hospitalaria, que surgió desde el consenso, pero que no llegó a calar al cien por cien, llegando a mezclarse temas personales y profesionales. El traslado fue un éxito, pero luego reconocemos que tuvo errores.

-¿No se dio el tiempo necesario para subsanar esos errores en una infraestructura de la complejidad del hospital del PTS?

-En cualquier caso nunca sabremos si la fusión pudo ser positiva, porque no se le dio tiempo y no se llegó a completar ese modelo basado en la unificación de departamentos con el único criterio de dar un mejor servicio a los ciudadanos. La fusión se paralizó y se cambió el modelo para apostar por dos áreas hospitalarias completas. Nuestro horizonte es finalizar las obras, Traumatología se está adaptando, se está trabajando en un buen Oncohematológico en el Virgen de las Nieves, se está mejorando el Materno-Infantil en la Caleta. Pero a su vez tenemos que sacar espacio a las especialidades que no tenía en un principio el Hospital del Campus, como un materno-infantil. Todo eso está en carga, en cuanto se complete comenzaremos a reajustar y la previsión es terminar las obras a finales de año y que tengamos ya todos los traslados y todos los servicios encajados para marzo de 2018. No hemos escatimado en presupuesto, llevamos más de 6 millones de euros, aunque tampoco se ha derrochado porque las inversiones que se hicieron en Traumatología para hacer un Materno-Infantil, y donde ahora vuelve Trauma, son inversiones que necesitaba ese hospital. Lo que ahora se está haciendo es una adaptación; lo que antes eran paritorios ahora son quirófanos, pero lo demás se queda como estaba previsto.

-¿Hay entonces una crisis de la percepción de la sanidad?

-Estamos haciendo una apuesta enorme, para Atención Primaria se han contratado sólo para la provincia 44 profesionales y en los hospitales hay 600 profesionales más. En cuestión de personal la percepción debe ser positiva, pero es verdad que el estado de ánimo de mucha gente está muy alterado.

-¿Y la percepción de crispación?

-Las discrepancias en las opiniones son lógicas. Hay personas que se han posicionado con un modelo sanitario y son seguidas por muchas personas. Pero las discrepancias nunca deben ir ligadas al insulto, a la mala educación y a la falta de respeto a las personas. Nunca debe ir ligada una discrepancia en torno a la Sanidad con faltas de respeto intolerables a profesionales o la presidenta de la Junta de Andalucía. Cuando una persona dice las cosas que dice se descalifica ella misma.

-¿Defiende que tenemos una Sanidad de primera?

-Es la joya de la corona, sin duda. El mayor incremento presupuestario de la Junta lo tenemos en la sanidad pública, es uno de los pilares de nuestro estado del bienestar. La gente debería saber cómo se atiende a los pacientes en otras comunidades autónomas, cuando en Andalucía tenemos una sanidad de 10. No hemos escatimado en personal o en infraestructuras, con la apuesta por la Atención Primaria con los centros de salud de Gran Capitán y Bola de Oro.

-El agravio comparativo entre Granada y Sevilla está más que instalado en el imaginario colectivo de la ciudad. Sin embargo, 'ABC' publicó una sonora portada hace unos días en la que denunciaba que Sevilla era la capital andaluza que estaba a la cola de las inversiones de la Junta.

-Todos se sienten agraviados. Lo que creo es que los granadinos tenemos que estar en muchos casos orgullosos de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Ese orgullo tenemos que traducir lo en trabajar y empujar de forma constructiva. No se trata de ver lo que consiguen otras provincias y de centrarse en que en Granada tenemos una gran oportunidad porque la Junta está apostando por el emprendimiento. Tenemos que tener en cuenta que se han hecho grandes infraestructuras en los últimos años y no tiene que haber ningún resquemor porque Andalucía esté presente en Sierra Nevada y la Alhambra, somos andaluces y no tenemos que avergonzarnos. Y lo que generan se queda en Granada. También arrimamos el hombro en el Centro Lorca y, una vez que se aclare el tema económico, que es indispensable, esperamos que el legado esté cuanto antes.

-El pasado mes de abril Junta y Ayuntamiento rubricaron un gran pacto por el Albaicín con una inversión estimada de 5 millones de euros. ¿Cuándo comenzarán por fin las obras en el Maristán?

-Está muy avanzado, espero que 2018 sea el año definitivo. Ya hay 450.000 de euros presupuestados para comenzar las actuaciones. La gente no debe olvidar que la Junta está en todos los proyectos fundamentales de esta provincia. ¿Quién ha puesto en valor el Cuarto Real de Santo Domingo? ¿Quién ha puesto en valor la casa de Zafra? ¿Quién hizo las obras para conectar el barrio del Realejo con la Alhambra? ¿Quién impulsó el bono turístico cuando estaba de capa caída? La sensación que me queda es que la Junta está en todo, en lo que nos compete y en lo que no. Pero si nos vamos a los servicios básicos, la Junta es la que abre los colegios todos los días, la que abre los hospitales, la que apuesta por el emprendimiento. Y en este presupuesto recogemos una renta básica para ayudar a las familias, además de una de las grandes apuestas como el Plan de Empleo, con casi 30 millones de euros. Hemos conseguido el 99% de bonificación de las matrículas en las universidades, lo que ha llegado incluso a ser criticado. La Junta tiene sensibilidad con las personas.

-Usted ha sido delegada con Torres Hurtado en la Alcaldía y Sebastián Pérez en la Diputación. ¿En qué ha cambiado el cambio de color político en las instituciones a la hora de concretar proyectos?

-Se ha notado muchísimo, la lealtad institucional es la primera carta de presentación. El trabajo es más cómodo y si Paco Cuenca no estuviera en la Alcaldía no hubiese sido imposible sacar adelante proyectos como Santa Adela. Torres Hurtado se instaló en el no, le insistía en cómo se podía incluir en el Plan de Rehabilitación y se instaló en la negativa. No quería arreglar Santa Adela y con Paco Cuenca la sensibilidad es distinta. La tónica general del anterior equipo no era construir, era descalificar. Con la Diputación igual, recuerdo que se presentó en las puertas de la Delegación con todos los alcaldes del PP reclamando el pago de la ayuda a domicilio. Yo bajé para hablar con ellos porque sólo buscaban la foto pese a que tenían la mano tendida. La carta de presentación del PP es el enfrentamiento, con el PSOE el acuerdo, la colaboración y los resultados.