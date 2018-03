"El PP sabrá lo que hace eligiendo a Sebastián Pérez como candidato"

Hoy será 'investido' oficialmente Sebastián Pérez por Mariano Rajoy en el acto de presentación de los candidatos a las alcaldías de las principales ciudades andaluzas, los primeros que da a conocer el PP para las elecciones municipales de 2019. Este encuentro entre el presidente del Gobierno y los representantes andaluces se produce después de que el Comité Electoral Nacional del PP ratificara ayer los nombres de los aspirantes a gobernar las ocho capitales de provincia andaluzas. Un reto que Sebastián Pérez anunció que afronta "con una inmensa responsabilidad" consciente de que no va a ser nada fácil dar la vuelta.

Por su parte, el portavoz municipal de Ciudadanos, Manuel Olivares, fue más cauto que su homólogo socialista al comentar la noticia. Olivares señaló que todo dependerá de las intenciones que tenga finalmente Pérez, ya que todo lo que tenga que ver con trabajar por el bien y el futuro de la ciudad será bienvenido. Sin embargo, avisó que Cs estará vigilante de que no se produzcan casos de clientelismo y de enredos.

Las reacciones de las filas contrarias a la elección de Sebastián Pérez como candidato del PP a la Alcaldía de Granada no han tardado en llegar. Con disparidad de criterios y sensibilidades según la opción política. El portavoz del equipo de Gobierno de los socialistas, Baldomero Oliver, se mostró especialmente duro con esta designación y con pocas palabras esbozó su argumento de que será muy difícil desligar su condición de haber sido el presidente del PP provincial en la etapa de mayor turbulencia histórica para su partido con un reguero de casos que han llegado a los tribunales: "Sebastián Pérez no va a hacer olvidar a la ciudadanía que ha sido presidente del PP de los casos Serrallo, Nazarí, TG7 y Emucesa", señaló Baldomero Oliver.

"El caso Serrallo no ha acabado"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Baldomero Oliver, comentó el escrito que ha presentado el Consistorio en el que se exime de responsabilidad a los concejales del PP en el caso Serrallo. Oliver consideró que este escrito no nace con la intención de exculpar a los ediles o declarar su inocencia, sino de "defender el interés público". El socialista señaló que "los servicios jurídicos del Ayuntamiento presentan un escrito de acusación fundamentado en criterios técnicos que están exentos de valoración política", ya que, según él, el objetivo es el defender los "intereses generales" y no partidistas. "Por ahora lo que sí ha quedado demostrado es que los concejales estaban implicados en una trama de presunta corrupción urbanística junto a una serie de funcionarios" y todo queda a expensas de lo que decida el juez en un proceso "que no está acabado".