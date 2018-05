El PP pasa del eslogan 'Lorca vive' a respaldar la búsqueda del poeta

El PP acuñó el eslogan de Lorca vive durante sus cuatro años al frente de la Diputación de Granada como contrapunto a las sucesivas búsquedas de la fosa del autor de Yerma. Y ayer, el presidente de los populares en Andalucía, Juanma Moreno, fijó la nueva postura del partido señalando que "el gran objetivo es recuperar los restos de este gran poeta granadino". De esta manera, Moreno estableció el nuevo discurso del PP en un contexto en el que podría estar germinando una tercera búsqueda de la fosa del poeta en el entorno de la fuente de Aynadamar en Alfacar, donde el investigador Ian Gibson ubica ahora el lugar del enterramiento de Lorca. El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, señaló el pasado jueves que la administración está abierta a realizar una investigación sobre el paradero de los restos del poeta Federico García Lorca desde el "rigor" y siguiendo los protocolos que establece la ley.

Juanma Moreno, que participó en un acto en la Cámara de Comercio junto al presidente de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), Gerardo Cuerva; y el presidente del PP en Granada, Sebastián Pérez, denunció que "no hay una actitud realista y clara en esta materia" y calificó de "enredo permanente" la búsqueda de los restos del poeta. "Es un lío administrativo e institucional que al final está confundiendo a la ciudadanía y está cansando a los familiares, además de que no se está consiguiendo el gran objetivo que es saber y recuperar los restos", defendió el presidente del PP-A, que pidió "claridad" a la Junta a la hora de "establecer los criterios para recuperar el cadáver de Lorca". "Todo lo que haga la Junta en este camino me parece bien", concluyó Moreno para definir un nuevo escenario del partido respecto a la posible tercera búsqueda del poeta tras la de 2009 financiada con 70.000 euros por la Junta y la que realizó el investigador Miguel Caballero en 2016, que se sufragó mediante aportaciones privadas. Tras las críticas a estas actuaciones, el PP defiende ahora la necesidad de encontrar el cuerpo de Lorca, un nuevo escenario después de las 'tiranteces' de los populares respecto a la Ley de Memoria Histórica.

El siguiente paso será que los impulsores de esta nueva búsqueda presenten un informe a la Junta de Andalucía para seguir los cauces normativos, que están basados en la ley de Memoria Histórica y Democrática, en el protocolo de Exhumaciones y en el decreto del Comité Técnico de Exhumaciones, según detalló Jiménez Barrios. Y según Juanma Moreno, el PP 'aplaudirá' una tercera búsqueda si se realiza con rigor y transparencia.