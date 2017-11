El PP exige al PSOE "compromiso real" con las infraestructuras

"De otra manera no puede hablar de pacto para las infraestructuras si solo le reclama al Gobierno de España que por cierto, está cumpliendo", afirmó la parlamentaria, considerando que "mientras el Gobierno de España está invirtiendo en kilómetros en la segunda circunvalación, el PSOE no invertirá ni un solo euro en la Ronda Este ni en las vías necesarias para conectar la ciudad con el área metropolitana".

Piden 2,5 millones más para la 'desfusión'

El parlamentario popular Vicente Valero afirmó que con estas cuentas no se atajan las necesidades existentes en materia sanitaria. "Lo que más nos preocupa es la paralización de la 'desfusión' y la vuelta a los dos hospitales completos", dijo. El parlamentario del PP afirmó que "la reversión de la fusión no llega, no vemos soluciones ni signos que puedan tranquilizar a los profesionales de la sanidad". El PP presentará una enmienda "por importe de dos millones y medio de euros para la terminación del proceso de 'desfusión' y la puesta en marcha de los dos hospitales completos y otra para dotación especifica de facultativos necesarios para salir de esas carencias".