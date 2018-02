El PP pedirá explicaciones por la "prisa" en modificar los estatutos de la Alhambra

La parlamentaria andaluza del PP por Granada Marifrán Carazo avanzó ayer que pedirá explicaciones al consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, en el pleno del Parlamento, por la "prisa repentina" para modificar "de tapadillo" los estatutos del Patronato de la Alhambra y el Generalife, y la "repercusión que va a tener sobre la organización del monumento y sobre la ciudad de Granada".

Marifrán Carazo afirmó que "la Junta debe aclarar a qué se debe esta urgencia repentina y anunciada de un modo poco serio, sin transparencia, a pesar de tratarse de un monumento de tal relevancia". A juicio de Carazo, "emplear las redes sociales para comunicar la modificación de los estatutos, muestra que la Junta intenta seguir dirigiéndola como su cortijo, sin que exista control institucional ni político, sin dar explicaciones y de espaldas a la ciudad".

Por ello, la dirigente 'popular' exigió que para dicha reforma se "abra un espacio de diálogo en el que puedan participar los agentes sociales e instituciones, y además se garantice el cumplimiento de los mismos". La diputada autonómica declaró que, "en el informe de la auditoría externa, solicitada por el PP, realizada por la Intervención de la Junta cuando se destapó el escándalo del caso de las audioguías, hoy investigado, ya se advierte que el Patronato no ha adaptado sus estatutos y, cuando analiza la organización interna, recomienda al mismo realizar las adaptaciones estatutarias necesarias".

Desde la existencia de ese documento ha pasado ya un año y, teniendo en cuenta que "no los han actualizado en décadas", el PP no comprende "cuál es la razón para las prisas repentinas, si no lo han considerado prioritario desde que la Junta convirtió el patronato en agencia, ni aún habiendo sido advertidos por un informe de la propia administración autonómica".