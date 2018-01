El PP pide que se incluya la autovía Iznalloz-Darro en el Plan Pista 2020

La portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Carmen Crespo, anunció ayer que su formación presentará una proposición no de ley para incluir en el Plan Pista y exigir la agilización de las autovías que vertebran Andalucía y que "llevan años de retraso" para evitar que 2018 "sea otro año en blanco". Crespo se refirió a la autovía Iznalloz-Darro y pidió que se finalice la Autovía del Almanzora, ya que denunció que "no está previsto terminarla hasta Baza a pesar de que fue un compromiso personal de Susana Díaz en campaña electoral". "Se trata de una obra fundamental para el PP porque conecta las provincias de Almería y Granada y es básica para el empleo y la convergencia de Andalucía oriental", señaló la parlamentaria popular, para quien "2017 ha sido un año en blanco de Susana Díaz porque ha estado pendiente de las primarias socialistas y no queremos que pase 2018 pendiente de las cuentas electorales", señaló.

Crespo incidió en que el PP pedirá la revisión del Plan Pista 2020 para incluir la programación de "autovías fundamentales que vertebran Andalucía y pueden generar posibilidades de empleo, economía y convergencia" porque con la actual planificación quedarían "postergadas hasta 2030 o 2040".

La parlamentaria recordó que el Plan Pista del gobierno andaluz exige al Gobierno de España la inversión de 12 euros por cada euro de inversión de la Junta, por lo que exigió a Díaz que "por lo menos invierta ese euro". Así, señaló que hasta el mes de octubre, la ejecución de la inversión en infraestructuras del transporte estaba en el 45,4 %.