El PP solicita inversiones para garantizar la 'desfusión' de hospitales

El Grupo Parlamentario del PP Andaluz presentará dos enmiendas a los Presupuestos de la Junta de 2018 para dotar de partidas de inversión al Campus de la Salud y al Hospital Virgen de las Nieves de Granada y evitar así que "la señora Díaz siga dilatando la operación de 'desfusión' de los hospitales granadinos", según anunció ayer la portavoz del Grupo Popular, Carmen Crespo.

La portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Andaluz aseguró que la 'desfusión' hospitalaria sólo aparece en la Memoria de los Presupuestos de forma genérica, pero no se especifican las inversiones, por lo que el PP Andaluz presentará "dos enmiendas que consideramos vitales para que Susana Díaz no pueda dilatar más este proceso".

Se trata de dos enmiendas al capítulo VI y en ellas se establece una dotación para infraestructura sanitaria para los hospitales del Campus de la Salud y Virgen de las Nieves de Granada. "Con estas dos enmiendas no hay lugar a más retrasos. La 'desfusión' tiene que comenzar de forma inmediata, no se le puede dar más largas a los profesionales y a los usuarios", aseguró Crespo, que sobre la última manifestación del domingo dijo que esta protesta se produce porque "la Junta no ha cumplido su compromiso con los granadinos y a la señora Díaz ya no le queda credibilidad".