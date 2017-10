El PP lanza un balón de oxígeno para hacer frente a la ruina municipal

A veces, aunque parezca imposible, se hace el milagro. Ayer fue uno de esos días en el Ayuntamiento de Granada. El equipo de gobierno convocó una comisión extraordinaria de Economía para debatir sobre el Plan de Ajuste y las Ordenanzas Fiscales. En este encuentro, que para algunos tenía un ambiente de "funeral", se votó el Plan de Ajuste y las Ordenanzas Fiscales de 2018. Ambos documentos contaron con los votos a favor del PSOE, la abstención del PP, y los votos en contra de Ciudadanos, Vamos Granada e IU. La votación se repetirá el próximo lunes a las 18:00 durante la celebración de un pleno extraordinario. Y, aunque cuenta con el informe desfavorable de esta comisión, si se repite la maniobra 'popular' Granada podrá tener a partir del lunes su Plan de Ajuste. Un documento repleto de medidas que, tal y como destacó ayer el concejal de Economía, Baldomero Oliver, aunque "no gustan a nadie", incluido al propio equipo de Gobierno, se han convertido en la única posibilidad de brindar oxígeno a un área completamente asfixiada.

Uno de los puntos que se ha ganado el mayor rechazo es la subida del IBI, que contemplan tanto las Ordenanzas Fiscales como el Plan de Saneamiento. El impuesto, que tiene dos coeficientes, mantendrá el tipo impositivo sin embargo, el Ayuntamiento se ha acogido a la revisión catastral del Gobierno que aumentará un 4% de forma lineal el coste en los próximos tres años. Pero, además, la capital sigue adelante con la eliminación de la bonificación de forma "progresiva" de los recibos domiciliados, lo que en la práctica podría suponer un aumento del 9% en 2018.

90Millones. De remanente negativo de tesorería pretende absorber el Ayuntamiento en cinco años

También está prevista la eliminación de la bonificación de los vehículos con más de 25 años, o una posible bonificación de hasta el 80% a edificios que realicen una actividad económica cultural en la que participe el Ayuntamiento. Pero, para ello, tendrán que cumplirse dos requisitos: que sea cultural y declaradas de especial interés después de pasar por pleno. Uno de los espacios que podría librarse del pago del 80% del impuesto sería, por ejemplo, el Parque de las Ciencias, una posibilidad que ayer generó un intenso debate. Grupos municipales como Ciudadanos no se explican que se libre al Parque que depende de la Junta del pago de un gran porcentaje del impuesto mientras los ciudadanos sufren la subida.

"Lo que proponemos tiene como objetivo enjuagar más de 90 millones de euros de remanente negativo de tesorería con en torno a un 85% de medidas orientadas a reducir gastos corrientes, contener el gasto en personal y renegociar la deuda a corto plazo a largo", detalló Oliver insistiendo en que el esfuerzo que se le pide al ciudadano representa un 12% del total de la cantidad de deuda a absorber en los próximos 5 años.

El lunes será el día decisivo. Los grupos municipales votarán por un lado el Plan de Ajuste y por otro la aprobación inicial de las Ordenanzas Fiscales a las que los grupos podrían presentar alegaciones dentro del procedimiento normal. Por eso, Oliver se mostró poco comprensivo con los grupos que ayer en Comisión de Economía anunciaron su voto negativo. "Me sorprende que digan que votarán en contra. Si no se realiza la aprobación inicial no podrán presentar alegaciones", detalló el edil, que añadió que las propuestas presentadas son "negociables". Por último pidió cordura a los grupos de la oposición para que dejen de lado sus intereses partidistas.

"Estas medidas no nos gustan a ninguno. El Plan de Ajuste no es el ideal para llevar a cabo una gestión de Gobierno ni es lo que haríamos en una situación normal. Pero es lo mínimo que necesitamos para salir de una situación económica muy grave y que puede empeorar". En este punto recordó la existencia de una sentencia firme que obliga a pagar al Ayuntamiento 13 millones de euros a los propietarios de unos terrenos o el informe de intervención que garantiza que sin Plan de Ajuste no se podrá devolver la paga extra de 2012 a los funcionarios. "Granada debe estar por encima de todo. Hago un llamamiento para que los partidos nos ubiquemos más allá de nuestras siglas y nuestro programa y seamos capaces de anteponer el interés de la ciudad".

El atranque del área de Economía es evidente. No hay acuerdo. Sin embargo, cada cierto tiempo se produce un acercamiento entre el equipo de Gobierno y los partidos de la oposición que permite avanzar algo. Esto ya pasó, por ejemplo, el pasado año cuando el PSOE logró sacar adelante las Ordenanzas Fiscales con el apoyo de Ciudadanos e IU. Este año se ha dado la vuelta a la historia. Son estos dos partidos los que garantizan que no apoyarán ni el Plan de Ajuste ni las Ordenanzas. Tampoco Vamos Granada. Pero la abstención del PP puede convertir un no en sí gracias al alcalde, que tiene voto de calidad en un procedimiento que requiere mayoría simple.