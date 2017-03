El PP nacional acusa a C's de seguir apoyando a Paco Cuenca

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha acusado a Ciudadanos de tener "a veces" una "doble vara de medir con la corrupción" que es "bastante curiosa", por exigir la dimisión del presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez mientras apoya al alcalde socialista de Granada. También recordó que, el pasado verano, Ciudadanos decidió no pedir la dimisión del diputado 'popular' Óscar Clavell, imputado "por los mismos delitos" que Sánchez. Maillo también recordó que C's ha presentado una proposición de ley en el Congreso en la que hablan de que los investigados deben dimitir cuando se les abra juicio oral, que es lo mismo que defiende el PP en sus Estatutos.

Y remarcó que la Ley de Transparencia de Murcia no obliga a nadie a dimitir, porque sería inconstitucional. "La investigación es una garantía procesal, no es una condena, y en este país se está pervirtiendo la presunción de inocencia", remarcado, antes de recalcar que el PP "no tiene vocación de justiciero, sino de ser justos".

En esa línea, ha insistido además en que la investigación a Sánchez no es por corrupción, y que el propio Ciudadanos, con el caso de Óscar Clavell, instauró esa doctrina de que corrupción es "cuando se mete la mano", pero no "cuando se mete la pata, en el caso de que se meta".

Ya en clave local, la secretaria general del PSOE de Granada, Teresa Jiménez, reiteró su apoyo al alcalde de Granada, Francisco Cuenca, "que está centrado en los problemas que afectan a la ciudadanía granadina" y pidió al presidente del PP, Sebastián Pérez que asuma su responsabilidad y abandone el "frentismo en el que vive inmerso y el quítate tú para ponerme yo del que ha hecho su modus operandi en política".Tras señalar la lucha contra la corrupción como una de las principales líneas rojas de las políticas socialistas, Teresa Jiménez criticó que Pérez "en lugar de tener altura de miras y contribuir a que haya una oposición municipal constructiva y capaz de llegar a acuerdos en el Ayuntamiento de Granada, se dedique a enredar, manipular la realidad y fomentar la inestabilidad política". Una actitud que la socialista ha atribuido a su falta de capacidad para resolver los problemas internos que vive su partido, especialmente tras el estallido de la operación Nazarí hace casi un año. Jiménez incidió en que la gestión de los socialistas al frente del Consistorio de la capital está centrada ahora mismo en "arreglar el daño a la ciudad".