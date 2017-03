El PP critica que los problemas internos del PSOE redunden en la ciudad

El grupo popular en el Ayuntamiento de Granada ha criticado que la crisis interna de los socialistas tiene "un efecto negativo" en el día a día de la ciudad y provoca situaciones incómodas y molestas para muchos colectivos ciudadanos. El portavoz adjunto del grupo, Antonio Granados, ha puesto como último ejemplo la presentación del cartel del festival taurino que organiza anualmente la asociación Granadown, un acto al que había sido invitado el alcalde, Paco Cuenca. El regidor no fue, pero tampoco delegó en ningún concejal de su grupo y en su lugar acudió su jefe de gabinete. Para los populares, esto es "hacerle un feo" a Granadown, un colectivo que realiza una "encomiable labor social" y que "no merece ese trato". Pero además, el desaire pone de manifiesto una vez más que Granada "no puede estar gobernada sólo por un alcalde y siete concejales. Porque no pueden cubrir todo lo que ocurre en Granada, no pueden estar con los granadinos", dice Granados, que ha recordado que el alcalde no sólo ha delegado en su jefe de gabinete para acudir a un acto social; también firmó en su nombre un convenio con una asociación de comerciantes. El problema, se agrava aún más si se tiene en cuenta que la primera teniente de alcalde, Ana Muñoz, "ni siquiera tiene dedicación exclusiva en el Ayuntamiento".