El PP propone negociar el presupuesto pero con su borrador de hace dos años

Ocurre cada vez que el concejal de Economía, Baldomero Oliver, habla con cierto optimismo de las arcas municipales. Lo que para él es un rayo de luz al final del túnel, para la oposición no lo es tanto. El grupo municipal del PP se pronunció ayer el respecto y denunció que, "a raíz de la visita de Montoro, Cuenca y el PSOE han pasado del alarmismo absoluto a airear que todo va bien y que las cuentas del ayuntamiento no hacen sino mejorar". Para los populares sorprende sin duda ese "antes y después". No obstante, tendieron la mano al gobierno local para sacar adelante un presupuesto municipal "que tome como base el borrador que presentamos para 2016 y no nos quisieron aprobar".

Su portavoz, Rocío Díaz, reiteró que el PSOE no tiene programa económico para la ciudad y que si ha habido mejoría es por las "acertadas medidas" que el Gobierno central puso a disposición de las administraciones locales. Por su parte, el portavoz adjunto, Antonio Granados, incidió en la "arrogancia" y la "soberbia" del alcalde, que basa su gobierno "en falsedades, en demagogia y en un injustificado discurso del miedo". Por último, el concejal Francisco Ledesma resaltó que, pese a lo que los socialistas están difundiendo, la deuda con los proveedores continúa creciendo y el remanente negativo de tesorería aumentó el último año en ocho millones. Además advirtió que el periodo medio de pago a proveedores sigue disparado y ya está en los 140 días mientras los socialistas aseguran que se ha pasado de un remanente de tesorería negativo de 62 millones a otro de 40. La diferencia son 22 millones. ¿Dicen acaso cuál era la deuda que gracias a las medidas de nuestro gobierno central pasó de corto a largo plazo? Pues nosotros sí sabemos ese dato: 30 millones. Así que, en realidad, el remanente de tesorería no ha disminuido, sino que se ha incrementado en ocho millones".

El portavoz de IU, Francisco Puentedura, solicitó ayer copia de la liquidación del presupuesto en secretaría y criticó la falta de transparencia y la manipulación del PSOE respecto a los datos. ¿Cómo se puede vender como un éxito tener 40 millones de euros negativos?" destacó el edil quien criticó que además hay 120 millones de euros de derechos reconocidos considerados de dudoso cobro. Además indicó que este paso de 60 a 40 millones de remanente negativo no es por la buena gestión. "Es por una disposición adicional de la ley de presupuestos".