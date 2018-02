El PP se querellará contra Olga Manzano por "calumnias graves"

El PP anunció ayer que presentará una querella contra la secretaria de Política Municipal del PSOE de Granada, Olga Manzano, al considerar que ha podido incurrir en un delito de "calumnias graves con publicidad" por decir que este partido "habría comprado a una concejal tránsfuga socialista para mantenerse en la alcaldía de Albuñuelas". El secretario general de los populares, Pablo García, retó ayer a los socialistas a que "acrediten si pueden ante los tribunales" una acusación que le parece "muy seria y sin fundamento alguno". De no hacerlo, aseguró, tendrán que afrontar "las consecuencias de esa calumnia que, además, se ha difundido a través de los medios de comunicación".

García recordó que el pasado mes de septiembre se produjo una moción de censura en Albuñuelas que no salió adelante porque una edil socialista no acudió al pleno y no pudo votar. "El portavoz del grupo socialista, Francisco Mochón, dijo entonces que la concejal había sufrido un mareo y que no albergaba ninguna duda de su actuación. Ahora, sin embargo, cambia de opinión y nos acusa de haber comprado su voluntad. Es muy grave", subrayó.

De hecho, Pablo García dijo que los socialistas, entonces, no sólo justificaron la ausencia de su representante, sino que incluso solicitaron que pudiese votar telemáticamente desde el hospital. "Por eso nos sorprende y nos indigna todavía más ese cambio de postura", manifestó.

El secretario general del PP reprocha a los socialistas que ahora "intenten darle la vuelta a este asunto y acusarnos a nosotros de algo que no hemos hecho, cuando todavía no han dado ninguna explicación a lo que ocurrió en Órgiva, donde no prosperó una moción de censura para desbancar al PSOE de la alcaldía porque el portavoz de Cs se echó atrás".