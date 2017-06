El PP reclama el arreglo de la A-4154

El Partido Popular andaluz seguirá reclamando ante el Parlamento de Andalucía el arreglo de la carretera A-4154, que une Loja con Ventorros de San José y con otras localidades cercanas. Así lo anunció ayer en visita a Loja la secretaria general del PP de Andalucía, Dolores López, quien dijo que su partido va a presentar una Proposición No de Ley instando al Gobierno andaluza a que acometa de una vez las obras de mejora y renovación de dicha infraestructura "porque no podemos permitir que les quiten a los lojeños lo que es suyo y, además, sin explicación ni vergüenza ninguna". Además, Dolores López acusó a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de haber tenido abandonada a Andalucía los dos últimos años, lo que a su juicio se evidenció en el debate del pasado miércoles, donde "no tenía propuestas que ofrecer porque carece de proyecto de futuro"./PACO CASTILLO