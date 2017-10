El PP ve un "paripé" la reprobación al alcalde e insiste en la moción de censura

El gran obstáculo que esgrimió Salvador para ir de la mano con el PP en una moción de censura es la imputación de seis concejales de la etapa del exalcalde José Torres Hurtado en el caso Serrallo. En este sentido, Pérez defendió que su partido actuó con celeridad y con mano dura cuando se desencadenó el caso Nazarí y el exalcalde popular acabó entrando detenido en un coche policial en una imagen que dio la vuelta a España. Y acusó a C's de tener una "doble vara de medir" a la hora de exigir la dimisión de los imputados del PP y del PSOE, aunque la primera petición que lanzó Luis Salvador en su comparecencia del pasado jueves fue la de la dimisión del alcalde al cumplirse un año de su imputación en un caso de su época como delegado de la Junta de Innovación. Sin embargo, fuentes de la Ejecutiva andaluza de C's apuntan a que no es comparable la situación de los seis concejales del PP, imputados en el caso Serrallo y a los que la fiscalía considera que tuvieron una "clara participación" en la operación urbanística, con la del alcalde socialista de Granada que, según defienden estas fuentes de la formación naranja, está imputado por un caso de carácter "administrativo". De hecho, estas mismas fuentes desacreditan la propuesta de reprobación al alcalde lanzada por Luis Salvador, a quien acusan de obedecer a intereses personales y a su posible interés en 'asaltar' la Ejecutiva regional para desbancar a Juan Marín, portavoz del partido en Andalucía.

Por eso esgrimió un papel con una moción de censura firmada por los once concejales del Grupo Popular, una hoja en la que en su anverso estaban escritos los nombres de los cuatros concejales de C's con el recuadro de la firma en blanco. "La apuesta del PP es que Rocío Díaz sea la alcaldesa de Granada", confirmó Pérez, que se mostró abierto a que, en caso de 'convencer' a Luis Salvador para dar este paso, la formación naranja pueda entrar en el equipo de Gobierno. "Quien puso al actual alcalde fue Ciudadanos y el PP fue el que ganó las elecciones, por lo que el único camino posible que contemplamos es sacar de la Alcaldía a la calamidad de Gobierno de padecemos para cambiarlo por uno serio y coherente", continuó.

El presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, no escatimó ayer adjetivos para calificar la propuesta de Ciudadanos de reprobar al alcalde de Granada, Paco Cuenca. "Marear la perdiz", "paripé", "declaración de intenciones", "validez jurídica cero", "un viva Cartagena" o "brindis al sol" fueron los calificativos que puso Pérez al planteamiento del coordinador provincial de la formación naranja, Luis Salvador. Con todo, el máximo dirigente de los populares anticipó su intención de sumarse a esta propuesta aunque, en la práctica, no tenga recorrido político alguno.

Paco Cuenca: "Un insulto a la ciudadanía y un nuevo espectáculo"

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, calificó de "nuevo espectáculo" y un "insulto a la ciudadanía" que el portavoz de Ciudadanos, Luis Salvador, pidiera el jueves su dimisión por permanecer durante un año imputado y le reprochó que genere inestabilidad por sus intereses personales. Desde el PSOE le recriminan que, pese a no haber firmado el pacto de 50 puntos por el que C's apoyó a Torres Hurtado tras las elecciones de 2015, en apenas 17 meses ya han cumplido con 28 de estos acuerdos pese a no haber participado de esta negociación, además de haberle tendido la mano en "innumerables" ocasiones para llegar a acuerdos en asuntos clave de la ciudad. Desde el PSOE también se ve como "oportunista" que el anuncio de Salvador se haya producido un día antes de la visita de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para visitar las instalaciones del Metro e inaugurar en el Parque de las Ciencias la sede de Esero, una iniciativa de la Agencia Espacial Europea. "Ayer asistimos a un nuevo espectáculo que supone un insulto a Granada a través de los que anteponen los intereses personales al interés de la ciudad", resumió el primer edil, que pidió no admitir que nadie "utilice la ciudad" para su bien personal. El alcalde consideró que la petición que hizo Luis Salvador, que recibió como respuesta la disposición para hablar del PP, representa el "juego permanente" del líder provincial de Ciudadanos, que "cuando quiere progresar en su partido lo que hace es utilizar a Granada, insultar a Granada".