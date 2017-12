El PP reprocha el "uso político" del eje eléctrico para "tapar los inclumpimientos de la Junta"

La senadora María José Martín y el Diputado Provincial Jesús Lorente exigió ayer al Gobierno andaluz "que abandone la confrontación y haga sus deberes respecto a dicha línea eléctrica como al doble circuito 132 kilovoltios, exclusiva responsabilidad de la Junta".

Ante ello, desde el PP criticaron "la instrumentalización política" del PSOE con la línea eléctrica Caraparena-Baza-La Ribina, "con tal de desviar la atención sobre la realidad existente y tapar los incumplimientos de la Junta respecto a los compromisos adquiridos".

La senadora lamentó la "manipulación" del PSOE al utilizar la línea como "arma arrojadiza" contra el PP y recordó que fueron los socialistas "quienes en 2008, cuando estaban al frente del Gobierno central, la declararon prioritaria", pese a lo cual, tres años después, "sólo habían hecho el estudio de impacto ambiental y anunciaron su retraso hasta mínimo el 2016".

"El PSOE quiere vender la idea de que la línea hay que hacerla sí o sí, cuando lo cierto es que la Junta no ha acreditado con informes solventes cuál es la demanda real que justifique su viabilidad ni su financiación", afirmó Martín. Sin embargo, "la administración autonómica no mira sus propios incumplimientos. "La comarca de Baza está pendiente de la línea de 132 kilovoltios Baza-Guadix, que ha incluido en numerosos planes, que sería fundamental para mejorar el suministro eléctrico y facilitar la llegada de industrias a la comarca, que sin embargo no ha ejecutado".

En este mismo sentido, María José Martín declaró que "no se puede confundir indicando que la línea 400 KV es necesaria para la implantación de empresas cuando es una autopista para evacuar energía". "Están difundiendo esa idea para justificar que la pérdida de población y la ausencia o el éxodo de empresas es consecuencia de la no ejecución de la misma. Eso es totalmente falso. Para ello es necesaria la de 132 kilovoltios, aunque en palabras del propio alcalde de Baza en 2012, no teníamos déficit en ese sentido".