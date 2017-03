El PP reprocha el reparto "sectario" de las subvenciones de la Diputación

El grupo popular en la Diputación de Granada tacha de "sectario y partidista" el reparto de subvenciones del presidente de la institución, el socialista José Entrena, entre los municipios granadinos durante el año 2016. El portavoz del PP en la Diputación, José Robles, basa sus afirmaciones en el hecho de que, de un 1,2 millones de euros que se repartieron en 2016, "900.000 euros han ido a parar a municipios gobernados por el PSOE, algo más de 100.000 euros a municipios con un alcalde del PP y 78.000 euros entre pueblos de otro signo político". También defiende que el grupo popular en la Diputación tiene once diputados, al igual que el PSOE, y más de 50 alcaldías en la provincia de Granada.

Afirma que un dato "curioso" que se desprende del reparto de subvenciones es que los municipios de los diputados provinciales del PSOE en gobierno resultan "gratamente agraciados". "Pinos Puente se ha llevado 59.000 euros para tres actuaciones; Órgiva, 60.000 euros para una sola actuación; o La Malahá, que recibió 70.000 euros para dos actuaciones". Frente esto, Robles pone el ejemplo de Montillana, gobernado por el PP, que tan solo percibió 3.500 euros de Presidencia en 2016.

Asimismo, recrimina que el PSOE no solo es "sectario" en el reparto cuantitativo, sino que en el cualitativo, en los objetivos y las actuaciones que se proponen, "que también dejan mucho que desear". "Mientras Entrena ha liberado partidas económicas para los cementerios de Víznar y Cortes de Baza, no hay dinero para el camposanto de Algarinejo, no queremos pensar que sea porque gobierna un alcalde del PP", relata José Robles. "No puede ser que el PSOE utilice la institución provincial para intereses exclusivos del PSOE".