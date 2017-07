El PP ampliará su denuncia a los responsables de la Junta por la tramitación del Nevada

Criticas a la "dejadez" de la administración

En la denuncia presentada ante la Fiscalía Superior de Andalucía, el PP exigió que se esclarezcan los motivos por los cuales la asesoría judicial no aportó las pruebas exigidas en el caso Nevada. Para el presidente provincial del partido, Sebastián Pérez, es "impensable cómo la Junta de Andalucía no luchó por no perder esos 165 millones de euros", al igual que una vez impuesta la multa, no se realizó una fase de negociación para rebajarla en parte.