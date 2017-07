El PSOE pide la dimisión de Chamorro y el PP anuncia que recurrirá la sentencia

La secretaria de Organización del PSOE de Granada, Elvira Ramón, exigió ayer al presidente del PP, Sebastián Pérez, la dimisión "inmediata" de la diputada provincial Luisa García Chamorro en todos sus cargos tras ser condenada por la Audiencia Provincial por un delito de injurias, que cometió en 2011 cuando era vicepresidenta de la Diputación, contra el que fuera gerente de Visogsa, José Luis Hernández.

La dirigente socialista incidió en que debe "abandonar la política" quien consideró que ha sido, durante mucho tiempo, la "protegida" del dirigente 'popular' en la provincia y su número dos a nivel orgánico y también institucional.

En el mismo día, el PP anunció que recurrirá la sentencia. El vicesecretario de Política Municipal del PP, Joaquín Camacho, defendió ayer la inocencia de Luisa García Chamorro ante la sentencia y anunció que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo. "Aunque respetamos la decisión de la Audiencia Provincial, no la compartimos y creemos que nuestra compañera tiene todo el derecho a seguir defendiéndose de unas acusaciones que consideramos falsas y manipuladas", indicó Joaquín Camacho en una nota en la que recordó que la sentencia no es firme. Por otro lado, el dirigente del PP de Granada criticó las acusaciones del PSOE provincial y se ha preguntado por qué no dimitió el alcalde de Pinos Puente y diputado provincial de Turismo, Enrique Medina, "condenado por injurias y calumnias contra ediles populares en el año 2011".