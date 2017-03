El PSOE de Granada, contra el apoyo a Barcelona para la Agencia del Medicamento

El pasado jueves el Congreso de los Diputados dio un revés a las aspiraciones de Andalucía y en concreto de Granada para acoger la sede de la Agencia del Medicamento cuando se produzca el Brexit. El apoyo vino a través de una proposición no de ley presentada por el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), la antigua Convergencia, que finalmente consiguió el apoyo de PP, PSOE, Ciudadanos, En Comú y UPN, y que frenó las aspiraciones de otras ciudades que habían comunicado su intención de aspirar a acoger la Agencia. No sólo Granada, sino que Madrid, Alicante y Málaga también apostaban por ser sede si finalmente Europa decide ubicarla en España.

Pese al apoyo del PSOE nacional, los miembros del partido por Granada se han desmarcado de este respaldo a Barcelona manteniendo su apuesta por el proyecto de Granada.

El senador por Granada, José Martínez Olmos, aclaró en sus redes sociales este martes lo siguiente: "Barcelona, adecuada para la Agencia Medicamentos UE pero Granada es mi candidata y debiera tenerse en cuenta. Me he ausentado de la votación". Así, no estuvo presente en la moción del PDC en la comisión de sanidad del senado.

También la semana pasada en el Congreso, cuando se votó la PNL, la diputada Elvira Ramón se ausentó en la comisión de sanidad ante una iniciativa similar de apoyo a Barcelona.

El principal aval de la candidatura de Barcelona es que más de la mitad de las empresas del sector se encuentren en Cataluña. Granada defendía su candidatura con la fortaleza del Parque Tecnológico de la Salud.