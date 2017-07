El PSOE de Ogíjares acusa a los populares de atacarles por hacer oposición

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Ogíjares denunció las medidas que el Partido Popular, que gobierna en coalición con APPO en el municipio, está tomando para evitar que lleven a cabo su labor de oposición consistorial.

"El portavoz del PP, Vicente Aguilera, ha presentado una moción en la que pide mi dimisión por recordarle las promesas incumplidas de su programa electoral, y la sentencia condenatoria por agresión a un compañero de partido", explicó la portavoz del PSOE, María Belén Rosales, que aseguró que estos hechos son incompatibles con la labor de gobierno que ejerce Aguilera, que cumple el segundo año como Teniente de Alcalde del municipio, "gracias a un pacto con APPO, que se mantiene en secreto, sin que se permita su conocimiento por parte de las fuerzas en oposición".

En el pleno del jueves se planteó la dimisión de la alcaldesa "para desacreditarme"

En este sentido, los socialistas recordaron que Aguilera "no resultó elegido alcalde, pero en el programa electoral del Partido Popular sí se comprometía ante notario a dimitir si en dos años no había cumplido el 65% de su programa". Algo que desde el PSOE recuerdan "no ha sucedido", con lo que "si no lo ha cumplido debe dimitir, tal y como prometió".También se hizo referencia a la actual sentencia que condena a Vicente Aguilera a indemnizar a su compañero de partido, José Torrente, por propinarle un puñetazo.

Rosales consideró ilógico que por llevar a cabo este trabajo "pidan mi dimisión a través de una moción, alegando una caza y captura personal fundamentada en motivos ideológicos y partidistas". El PSOE ha pedido el cese de Aguilera y su reprobación como concejal.