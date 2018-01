PSOE y PP cierran filas de cara a la manifestación por el AVE

Los partidos políticos van tomando posiciones en la previa de la manifestación convocada por Marea Amarilla para el próximo domingo para protestar contra los más de mil días de aislamiento ferroviario. El PSOE aprovecha para recordar que el PP gobierna desde 2011 y que, además del sitio ferroviario al que está sometida la ciudad, el proyecto ha menguado sin soterramiento y sin variante de Loja. Por su parte, el PP ha sacado sus baterías para minimizar daños y el alcance de la movilización. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, encabeza hoy la expedición de la Mesa del Ferrocarril al Congreso de los Diputados para mantener un encuentro con la comisión de Fomento y exigir "una reconexión ferroviaria ya", después de mil días sin trenes. El alcalde ha pedido cita al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a través de la comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, si bien a día de ayer no tenía "definido" quién "va a atender" a la comitiva granadina, que requerirá "explicaciones sobre "la reconexión inmediata ferroviaria, la concreción del proyecto de soterramiento, la variante de Loja y la conexión fundamental dentro del Corredor Mediterráneo".

La delegación está formada por miembros del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Granada, los partidos en la oposición y la plataforma cívica Marea amarilla. En este sentido, Cuenca consideró, en referencia al anuncio del PP de no participar en esta delegación, que si alguno de los partidos representados en la Mesa del Ferrocarril decide no ir, "tendrá que explicar por qué".

La diputada del PP Concha de Sana Ana tilda de "teatrillo" el viaje a Madrid

Por su parte, el PP ha engrasado esta semana su máquina para defender el compromiso del Gobierno con la alta velocidad en Granada. El subdelegado del Gobierno, Antonio Sanz, reiteró el lunes que las pruebas para garantizar la seguridad macarán los plazos para la puesta en marcha de la línea Granada-Antequera. Y ayer fue la diputada popular Concha de Santa Ana la que convocó a los medios para denunciar que es el PSOE el responsable de la demora en la puesta en funcionamiento del AVE por no hacer "absolutamente nada" para evitar que el Gobierno estuviera un año en funciones. "Teatrillo", "viaje a ninguna parte" y "foto inútil" fueron los calificativos que lanzó Concha de Sana Ana a la visita del alcalde a Madrid. El Partido Popular también minimizó el calado de la visita de Cuenca porque, en la práctica, "será recibido por el portavoz socialista pero no por la comisión de Fomento del Congreso de Diputados y en ningún caso por nadie con competencias ejecutivas sobre esta infraestructura", señaló la diputada nacional, que reconoció que a nadie le gusta el aislamiento ferroviario de Granada y que por eso el PP "ha luchado y lucha para que la alta velocidad llegue cuanto antes", continúo de Santa Ana para poner a continuación a los socialistas en la lista de culpables del aislamiento ferroviario. "En ese momento existía un problema con la empresa adjudicataria de la variante de Loja. Eso coincidió con un gobierno en funciones, lo cual perjudicó a Granada. Los socialistas no hicieron nada en absoluto para acabar con ese bloqueo, no colaboraron para que dejara de haber un gobierno en funciones", explicó la diputada, que sobre el problema de Loja añadió que "ya está solucionado, las obras han finalizado y ahora estamos en un periodo de pruebas necesario para que el tren llegue con todas las garantías de seguridad".

Concha de Santa Ana recomendó al alcalde que, en lugar de hacer ese "viaje para nada" a Madrid, debería reunirse con el Ministerio de Fomento y con la Junta de Andalucía, puesto que las tres administraciones deben ponerse de acuerdo sobre la forma de costear el soterramiento del AVE a su llegada a la capital. "El Gobierno apuesta decididamente por ese soterramiento y tiene previsto destinar un millón de euros para su estudio informativo. Se pretende adjudicar en torno a marzo y sería importante que, antes de esa fecha, hubiera un acuerdo entre las administraciones y que se decidiera cuánto dinero aporta cada una", remachó.