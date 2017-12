El PSOE de la capital opta entre un alcalde y un militante anónimo

Los 667 afiliados al PSOE de la capital eligen mañana a su nuevo secretario general en la asamblea con más implicaciones de los últimos años. Por un lado se presenta el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, que competirá con Gustavo Fernández, sindicalista de UGT desde hace más de 20 años y uno de los que integró la plataforma de apoyo a Pedro Sánchez de cara a las primarias socialistas. Y en juego una Secretaría General que, en caso de saltar la sorpresa, dejaría a Cuenca notoriamente debilitado.

El alcalde convocó ayer a los medios para presentar su proyecto político con "un PSOE fuerte que sea una herramienta útil para transformar la sociedad granadina y un vehículo de progreso para esta ciudad". Así, resaltó que "sus ejes de trabajo se centrarán en la igualdad, la transparencia, la formación y la participación, ideas sobre las que descansará, sin duda alguna, el nuevo PSOE que debe proponer a Granada soluciones y propuestas para seguir progresando".

Así, incidió en el centenar de propuestas que le han hecho llegar los militantes y anunció su intención de debatirlas "en una conferencia política, el próximo mes de enero, donde quede desarrollado el documento de trabajo de la nueva Comisión Ejecutiva Municipal para los próximos 4 años".

Cuenca adelantó que, además de este debate "continuo con la militancia", su intención es implantar medidas concretas y "vitales para el partido ya en los primeros cien días como Secretario General, que serán una clara demostración de cara a la opinión pública de que el PSOE está aquí para volver a ser un agente fundamental para el progreso de Granada".

Gustavo Fernández, el otro candidato en liza para suceder a José María Rueda, enfatiza que el partido no puede seguir "monopolizado por los mismos" cuando el PSOE lleva sin ganar una elecciones en la capital desde el 96. "Hay que trabajar desde ópticas distintas para conseguir resultados distintos", destaca Fernández para apostillar que Cuenca "debe centrar sus esfuerzos en la Alcaldía después de la ruina que dejó el PP". "Soy un candidato que no piensa ir en una lista política, tenemos que recuperar nuestras raíces hablando con la gente, con los movimientos sociales, sindicatos y asociaciones de vecinos sin la carga que supone tener un cargo institucional", continúa Fernández, que reclama su independencia aunque reconoce "el gran trabajo" realizado por Rueda en la agrupación.

Pero matiza que a la única persona a la que le ha pedido permiso para presentarse es su mujer. "Yo no estoy para actos testimoniales, me he presentado para ganar", concluye el candidato que apuesta por ser el interlocutor entre los ciudadanos y los cargos institucionales de los partidos.