El PSOE ignora a la oposición y permite que se aprueben las tarifas del Metro

La exclusión de los transbordos gratuitos en las tarifas del Metro ha puesto en pie de guerra al Ayuntamiento de Granada. Principalmente a los grupos de la oposición que, ayer, vieron cómo el equipo de gobierno eludía el mandato municipal y votaba 'no' a las tarifas en el Consorcio Metropolitano en lugar de pedir la retirada del punto, tal y como habían acordado el día de antes en la comisión de movilidad. La escasa representación del Ayuntamiento en dicho Consorcio (apenas un 25%) hizo que el 'no' de los representantes municipales no fuera a ningún sitio y acabaran aprobándose las tarifas del Metro.

Pese a la aprobación del punto cuatro de la orden del día (relacionado con la integración tarifaria de los sistemas de billetaje), el apartado seis se pospuso a una fecha aún indefinida. En este punto se trataba el protocolo general entre el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada (CTAGR) y la red de autobuses urbanos de la ciudad (Rober).

Pero volviendo al punto cuatro, la concejal del PP, María Francés, fue la única que planteó la retirada del punto, algo que no aceptó la presidencia (lo cual provocó la votación y aprobación de la integración tarifaria). El punto seis tuvo que ser pospuesto ya que la documentación requerida no llegó con las 48 horas de antelación estipuladas, y por tanto, no se pudo consensuar por todos los grupos políticos del Ayuntamiento.

El referido punto seis establecía una serie de obligaciones tanto para Rober (la aceptación de la subida de pasajeros con un bono metropolitano, o el seguro obligatorio de los viajeros que usen dicha tarjeta), como para el Consorcio, obligado a compensar a la compañía de transportes urbanos con 0,79 euros para cualquier viajero que use la tarjeta metropolitana en un autobús de la Rober, y una cantidad adicional de 0,41 euros si se produce un transbordo entre Metro y bus urbano -provocando así un coste en el transbordo para el usuario-.

El portavoz de Izquierda Unida, Francisco Puentedura, criticó ayer que los ciudadanos, sean de la capital o del resto de localidades por las que discurre el Metro, no puedan hacer el transbordo gratuito. "Eso implica garantizar la intermodalidad entre los sistemas de transporte público de Granada, que sean complementarios, y no que compitan uno con otro", atajó Puentedura, añadiendo que "el gobierno socialista ha incumplido el mandato de la comisión de movilidad al no haber pedido la retirada tanto del punto cuatro de la reunión, provocando una votación que ha impuesto un sistema de tarifas discriminatorio".

Por este motivo anunció que presentará un procedimiento contencioso-administrativo. Puentedura explicó que esta decisión viene dada debido a que el alcalde de Granada, Paco Cuenca, "ha sido incapaz de defender el acuerdo de pleno que el propio Partido Socialista apoyó y ha acabado engañando de esta manera a la ciudadanía".

Dicha moción, presentada y aprobada en febrero, obligaba al Ayuntamiento a oponerse a cualquier sistema tarifario o de integración de las tarifas hasta que no se garantizaran los transbordos gratuitos, algo que finalmente no ha ocurrido.