El PSOE pide que se restaure el Puente Barrancón con el 1,5% cultural

El parlamentario socialista lojeño Miguel Castellano, junto al portavoz municipal del PSOE Juan Francisco Mancilla, criticó que la inversión del 1,5% cultural concedida por el Gobierno de España para la restauración del Convento de Santa Clara, como consecuencia de las obras del AVE que se realizan en el municipio, aún no haya iniciado ninguna labor de rehabilitación a pesar de que se anunció a finales de 2015 y se incorporó a los presupuestos generales del estado de 2016.

El exalcalde lojeño lamentaba recientemente que estando ya muy avanzada la ejecución del presupuesto de 2017 esa obra no se haya iniciado. Una advertencia que, sin embargo, no hace olvidar a Castellano que las cuantías del 1,5% cultural deben destinarse a bienes de interés cultural de propiedad pública, "que no es el caso del Convento de Santa Clara por pertenecer al patrimonio de la Curia". En ese sentido, el parlamentario andaluz criticó el destino del dinero, por cuanto su restauración, entiende él, corresponde a las arcas eclesiásticas, mientras que existen en Loja bienes patrimoniales que requieren atención presupuestaria como es el caso de la Alcazaba o el Puente Barrancón. Por tanto, el convento debería tener una función pública, según indicó Castellano.