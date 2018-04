El PSOE tilda de "torticero" el uso de la justicia empleado por Vamos Granada

Vamos Granada está realizando un "uso torticero" de la vía penal de la Justicia. Así lo indicó el portavoz del equipo de gobierno local, Baldomero Oliver, al valorar la actuación de la formación morada tras el archivo por Fiscalía de la denuncia que interpusieron contra el alcalde, Francisco Cuenca, por "no haber reconocido" la expulsión de dos concejales que ese partido consideró "tránsfugas".

Según Oliver, el "fiscal no ha sido sensible a las barraqueras que la señora Marta Gutiérrez tiene", en lo que considera "un problema interno", que "podría ser objeto, en algún caso", de acciones en la vía contencioso-administrativa, pero no en la penal. "Esta persecución por la vía penal raya lo indecente", ha agregado el portavoz del gobierno local, que ha pedido a Gutiérrez que "deje" de "instrumentalizar" la justicia "para sus intereses", y haga "política".