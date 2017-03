"El eje PTS-Nevada aumenta la densidad de tráfico y la probabilidad de accidentes"

En 2016 Granada consiguió la cifra de siniestralidad más baja de su historia. El número de accidentes mortales bajó de los 28 sucedidos en 2015 a un total de 19, lo que supone un descenso del 32%. Que esta tasa siga disminuyendo es uno de los objetivos de la Jefatura Provincial de Tráfico de Granada, cuya gestión recae desde hace 10 años en el psicólogo granadino José Vico Sánchez.

-Psicólogo de formación que llega a ser Jefe Provincial de Tráfico, ¿cómo se decantó por esta profesión?

-Uno tiene que buscarse la vida y una de las salidas era trabajar como funcionario. En la DGT, uno de los campos más importantes es la Seguridad Vial, y ahí tiene mucho que ver la psicología.

-Lleva una década al frente de la Jefatura Provincial de Granada, ¿cómo han ido evolucionando sus objetivos?

-El objetivo principal es reducir la siniestralidad, y desde hace diez años hasta ahora, se ha ido recorriendo un camino a la par que en el resto de provincias. Hemos conseguido reducir la accidentalidad, sobre todo en los casos más graves. Hemos cumplido con los objetivos que nos marcamos, que se marcó la Unión Europea de reducir el 50% de los accidentes mortales, y eso se ha conseguido tanto en España, como en la provincia de Granada.

-¿Cómo es Granada a nivel de Seguridad Vial?

-Según los datos de Seguridad Vial, que engloban la accidentalidad, el número de habitantes, vehículos y ejes principales, y que la provincia cuenta con gran atractivo turístico, Granada está en un término medio. No somos los mejores, pero tampoco los peores.

-Uno de los aspectos principales en seguridad vial es el estado de la vía. ¿Considera que en la provincia las carreteras gozan de buena condición?

-Los principales ejes de la provincia están bien. Tenemos que tener en cuenta que hemos pasado una crisis profunda económica y el mantenimiento de la carretera es caro. La red de carreteras de Granada son en torno a 3.270 kilómetros, que va desde la costa hasta la cumbre más alta de la Península. Hay carreteras que discurren por cotas muy altas con temperaturas muy elevadas en verano, muy bajas en invierno, donde incluso también nieva. Son situaciones extremas que a la hora de mantener una carretera también hay que tener en cuenta.

-En este sentido, ¿se trata de una provincia complicada?

-Es complicada en el sentido de que al ser un polo de atracción turística, hay muchos desplazamientos hasta aquí desde otros puntos de Andalucía y de España. Tenemos unas características especiales, como lo que se ha comentado de la variedad de zonas por las que discurre la red de carreteras, donde hay unas inclemencias meteorológicas muy distintas que inciden en la conducción. También hay un factor a tener en cuenta, que es que en poco más de media hora se va desde la capital a la costa, y en el mismo periodo de tiempo se puede estar en Sierra Nevada, a 3.000 metros de altura.

-¿Cuál es el mayor tipo de accidentes que suceden en Granada?

-La mayoría son los que se suelen producir por distracciones, mezcladas en muchas ocasiones con una velocidad elevada. Esto suele traducirse en una salida de la vía. Mezclar las distracciones con una velocidad inadecuada es un cóctel explosivo. Cuando se habla de inadecuada no quiere decir que se circule a alta velocidad o se sobrepasen los límites establecidos, sino que por factores externos como inclemencias meteorológicas, hay que acomodarse a esas circunstancias y reducir la velocidad. También hay que tener en cuenta que hay muchos aparatos que llevamos en el vehículo que pueden ser de gran ayuda, pero también suponer una distracción si no se usan de forma adecuada. Si esto ocurre, estamos convirtiendo una herramienta útil en algo peligroso.

-¿Qué opina del uso del teléfono móvil como GPS?

-Todo avance tecnológico supone una ayuda, por tanto no hay que despreciarlo sino darle un uso adecuado. Se puede llevar en el vehículo un teléfono móvil o un GPS que nos indique el camino, siempre que no miremos las imágenes. Estos aparatos van avisando mediante indicaciones sonoras por dónde hay que ir, por lo que mientras no se aparte la vista de la carretera y se esté pendiente de la conducción y de lo que ocurre alrededor, en la vía, se hará un uso adecuado de la tecnología y será una ayuda en la conducción.

-¿Considera que hay suficiente concienciación acerca de ello?

-Creo que se incide bastante y se crean campañas tanto desde la DGT como desde otras asociaciones que velan por la Seguridad vial. Sin embargo, hoy día se dan casos como por ejemplo, que un peatón vaya por la calle mirando el móvil y se lanza sin mirar a cruzar la calle, y el vehículo que viene tiene que dar un frenazo. Esas distracciones son las que luego traen las consecuencias negativas que se producen.

-¿En qué tramos de Granada se concentra el mayor número de incidentes de tráfico?

-En este sentido se habla de los puntos negros: esos tramos en los que se concentran mayor número de accidentes con víctimas y entre un accidente y otro no median más de 100 metros. Lógicamente, el mayor número de accidentes se da en las zonas que hay más intensidad de tráfico. Aquí sería el caso de la A-44, en el periodo interurbano, en el tramo que la mayoría de granadinos utilizan para desplazarse de norte a sur de la capital, o para ir a cualquiera de los pueblos del Área Metropolitana. Afortunadamente, la inmensa mayoría de accidentes son de carácter leve, donde, como mucho, hay heridos leves.

-Tras la apertura del centro comercial Nevada y la puesta en marcha del PTS, el tráfico en esa zona se ha intensificado mucho. ¿Cree que la cercanía entre estas dos grandes superficies influye de forma negativa en el tráfico?

-Indudablemente, cuando hay un polo de atracción -como sería el eje formado por el PTS y el Nevada-, se aumenta la densidad de tráfico y la probabilidad de accidentes está ahí. Lo que como usuarios de la vía hemos de tener en cuenta es que hay que hacer un uso adecuado del automóvil. El vehículo particular está para darle el uso que uno crea conveniente, pero siempre hay que hacerlo de una forma razonable. Si nos vamos a desplazar a un lugar donde sabemos que hay mucha demanda, lo mejor es usar el transporte público. De esta manera descongestionamos, evitamos accidentes, reducimos la contaminación, etc. Por lo general, las ciudades suelen tener unos polos de atracción, bien porque son centros de ocio, de compras o de trabajo, que tienen una gran intensidad de tráfico.

-¿Considera que la apertura del Metro solventará esa situación?

-Espero que el poner en marcha un tipo de transporte como es el Metro, vaya acompañado de unos buenos resultados y que ciudadanos que se dirigen tanto al PTS, como al centro comercial, utilicen este tipo de transporte. Con el Metro van a salir muy beneficiados, ahorrarán tiempo, dinero, quebraderos de cabeza, y ayudarán a que haya menos contaminación y atascos.

-¿Cree que la desconexión ferroviaria ha propiciado que haya más tráfico?

-Aquí ya se habla de trayectos de largo recorrido. El hecho de que uno de los transportes públicos no funcione al 100%, se traduce en un mayor uso del vehículo propio. Aún así, hay también otros tipos de transporte público que pueden utilizarse, pese a que indudablemente el tren es uno de los más cómodos. Todos esperamos que vuelva a estar en funcionamiento lo antes posible.

-¿Cómo podría reducirse la siniestralidad?

-En este tema hay muchos factores que influyen, aunque el principal es el conductor. Esa persona es quien toma las decisiones, quien decide si adelantar o no, si aumentar la velocidad o reducirla, si se distrae o no. La mayoría de accidentes se producen como hemos dicho por distracciones, unidas a una velocidad inadecuada, y eso son decisiones que toma el conductor.

-¿En qué época se concentra el mayor número de incidencias de tráfico?

-El mayor número de desplazamientos suele ser en verano. Sin embargo, el número de accidentes suele estar distribuido a lo largo de todo el año, no hay un mes que sea demasiado significativo. Es cierto que cuando cambiamos de estación y se pasa, por ejemplo, de una época seca como el verano, a una otoñal, que empieza a llover con frecuencia, durante esos primeros días puede producirse un mayor número de accidentes, pero no hay un mes que se destaque sobre el resto.

-El pasado enero, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, anunció en el Congreso una batería de 15 medidas nuevas para combatir la siniestralidad. ¿Alguna de estas medidas se implantará en marcha en Granada?

-Es un estudio que se hace desde la DGT y se está trabajando para ponerlas en marcha. Indudablemente alguna de ellas se llevará a cabo en esta provincia. Primero hay que estudiar dónde, qué tipo de medida es la que puede dar mejores resultados para reducir la accidentalidad, y en ello se está. Se están analizando los datos necesarios para llevar a cabo ese tipo de actuaciones.

-Lo bueno de la provincia es que se ha conseguido en 2016 la cifra de accidentalidad más baja de su historia. ¿Cree que se han incorporado suficientes medidas?

-Los controles de los diferentes factores de riesgo se realizan tanto desde una forma mecánica, utilizando los radares que están fijos en la carretera, y luego mediante otro tipos de controles de velocidad. Además se usan otros tipos de cinemómetros, y normalmente se hace incidencia en aquellos tramos que conocemos que hay un mayor índice de siniestralidad. Pero además de la velocidad, están también las distracciones, no hacer uso del cinturón de seguridad, etc.

-El cinturón de seguridad es algo sobre lo que se incide mucho desde hace años. ¿Se está consiguiendo concienciar a la ciudadanía sobre su uso?

-En el campo de la Seguridad vial se han dado pasos de gigante durante los últimos 15 años. Hemos pasado de ser uno de los países con la mayor tasa de accidentalidad de Europa, a ser uno de los que menos. Aún así, no nos damos por contentos, porque mientras se produzca un accidente con víctimas en la carretera, no estamos haciendo nuestro trabajo de forma correcta al 100%. El cinturón de seguridad es uno de los factores de riesgo. De unos años atrás hemos notado que los conductores utilizan aún más esta herramienta, pero además también el resto de viajeros. Hace años se pensaba que solo el conductor y el que iba delante debían llevar el cinturón, e incluso los asientos traseros no lo incluían. Ahora hemos pasado a que se haga un uso correcto, y que ahora nuestros hijos vayan mucho más seguros con los sistemas de retención. Hay que tener en cuenta que la vida del pasajero puede ir en llevarlo o no llevarlo, por ello seguimos haciendo campañas de concienciación para ello.

-¿Cuáles son las campañas que hay activas actualmente?

-Cada año se realizan varias: de velocidad, de cinturón de seguridad, de sistemas de retención infantil, de distracciones... Es decir, sobre todos los factores de riesgo. Normalmente son una o dos al mes.

-¿Son suficientes las sanciones actuales para los infractores?

-Siempre es polémico el tema de la sanción. Desgraciadamente es necesaria, porque para muchas personas es una medida para corregir una conducta inadecuada. Pero además se realizan campañas o cursos de formación, ya que en la Jefatura de Tráfico no solo ponemos denuncias, que es lo que todo el mundo se piensa, sino que desarrollamos otro tipo de cosas. Lo que realmente habría que hacer es ser más solidario, que hoy en día está muy de moda, y habría que serlo también en la conducción, porque así todos estaríamos mucho más seguros, se reducirían sanciones, etc. Desde la DGT no prohibimos a nadie beber alcohol, simplemente se exige que después no coja un vehículo porque está en juego, no solo su vida, sino la del resto también.

-¿Cree entonces que Granada es una provincia solidaria?

-No tengo un estudio hecho de toda España, pero creo que aquí somos como la media de los españoles. No destacamos por ser ni los mejores del país, ni los peores. Creo que aquellas personas solidarias, cívicas y correctas, respetan las normas de la conducción.