El PTS afianza su actividad y roza ya los 5.000 trabajadores

El Parque Tecnológico de la Salud (PTS) cierra un nuevo año con un balance positivo ya que no deja de crecer la inversión y el empleo generado, un buen síntoma del polo tecnológico llamado a ser el motor económico y laboral de la provincia desde que comenzó la crisis y se obligó a las ciudades a cambiar el modelo de generación de riqueza pasando del ladrillo al conocimiento.

Y el PTS está cumpliendo con las expectativas. Y más este año, cuando ya la puesta en funcionamiento del hospital del Campus ha permitido que todo el recinto esté casi al cien por cien y activas todas sus patas: docente, asistencial y empresarial. Tanto es así que este 2016 se cerrará con un balance positivo de empleo e inversión. Según adelantó el gerente del PTS, Jesús Quero, se ha crecido un 3,7% y se cuenta ya con 2.715 trabajadores sin contar con el hospital y 4.971 si se tiene en cuenta la plantilla que se ha trasladado al centro del SAS desde su apertura al cien por cien el pasado verano. Así, se rozan ya los 5.000 trabajadores que a diario afianzan la actividad docente, investigadora y asistencial que se presta en el Parque Tecnológico de la Salud.

El crecimiento de empleo generado ha sido progresivo desde la puesta en marcha en 2003 del primer edificio, el BIC o vivero de empresas. En 2005 eran apenas 471; en 2010 se llegaron a 1.346; en 2014 a 2.117 y en 2.015 a 2.620. La puesta en marcha del hospital ha sido la última inyección fuerte de personal.

La inversión también va creciendo y el balance económico cerrará con 693,6 millones ya ejecutados, lo que supone la mayor inversión público-privada realiza en Granada. Desde su puesta en marcha ha ido creciendo y se superaron los 600 millones en 2014 con 605.000.000. El año pasado fueron 691 y este ya los 693.

El crecimiento en el último año es claro ya que según los datos de la memoria 2015 del Parque, el año pasado terminó con 691 millones de inversión y unos 2.620 trabajadores. En el campo laboral, se han creado casi en un centenar de puestos de trabajo nuevo y sumado los más de 2.000 que se han trasladado al hospital, por lo que el total de empleo se reparte casi a la mitad entre el hospital y el resto de actividad del parque.

Los datos de empleo y actividad serán algunos de los que se expongan hoy en la reunión del Patronato de la Fundación, que abordará el cierre del año.

Con todo, pese a los buenos datos de actividad, hay un escollo que todavía no se resuelve y es la ampliación del Parque, una necesidad que por las trabas urbanísticas y los trámites burocráticos sigue sin ser una realidad ocho años después de la aprobación del plan de crecimiento por fases del Parque.

Según explicó Quero, a mitad de noviembre el equipo técnico de trabajo con el que el Parque colabora con el Ayuntamiento de Ogíjares -municipio en el que está proyectada la primera fase de ampliación- tras la anulación de su PGOU y la posterior sentencia del Supremo que afectó a 450 planes urbanísticos en revisión y obligaba a nuevos requerimientos ambientales, entregó ya la adenda al plan urbanístico. Es la forma elegida para añadir los documentos necesarios para sacar adelante de manera definitiva el PGOU de Ogíjares, el trámite que tiene bloqueada la ampliación. Ahora el Ayuntamiento de Ogíjares tendrá que llevarla a pleno para su aprobación provisional, trámite que esperan pasar en enero. Después llegará el momento de alegaciones y la aprobación definitiva se calcula que pueda estar para Corpus, tras lo que volverá a la Junta con otros cinco meses de trámites. Con estas cuentas, todo 2017 será también de proceso administrativo y por tanto el movimiento de tierra y la llegada real de la ampliación tendrá que esperar ya hasta el año siguiente. Con los temas urbanísticos y la posterior sentencia se acumulan ya cuatro años de retraso en el proyecto de ampliación.

Este retraso no tendría que afectar al interés por el proyecto. De hecho, según Quero, sigue en pie la necesidad de crecer ya que con la inversión actual en el recinto y los trabajadores alcanzados no es suficiente ya la oferta para la demanda, que continúa inmutable. De todas formas, como está todo ralentizado por la crisis no ha venido ni mal el retraso en la ejecución de la ampliación, que no requerirá cuando se pueda materializar grandes obras ya que será la urbanización y edificios no muy altos ni de gran edificabilidad.