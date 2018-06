"Paco Cuenca se abraza con todos, pero no cumple nada de lo que dice"

-los estatutos de Ciudadanos recogen primarias solo en el caso de que haya mas de 400 afiliados y en Granada aun no se ha alcanzado esa cifra. ¿Cuándo se conocerá el nombre del candidato a la Alcaldía?

-En principio será sin primarias, pero estamos rozando esa cifra de afiliados. En su reciente visita a Granada, Albert Rivera explicó que el tema de las candidaturas se resolvería a finales de año o comienzos de 2109. Es cierto que noto la confianza que existe en un equipo del que yo soy el portavoz. Luis Salvador y los afiliados están contentos con nuestro trabajo y no se vislumbra que pueda aparecer otro equipo con otro proyecto.

Es muy posible que sea el PP el que tenga que sentarse con nosotros para darnos su apoyo"No podemos estar repensando continuamente la ciudad, ha llegado el momento de actuar"

-Sebastián Pérez sostiene que será el próximo alcalde y que pactará con Ciudadanos. ¿Cree que, según las expectativas electorales y el estado de depresión del PP, puede darse el caso de que sea usted quien tenga que tomar la iniciativa para pactar con los populares?

-Es muy posible que sean ellos los que se tengan que sentarse con nosotros para darnos su apoyo. Lo interesante es crecer por lo que uno hace bien y no por lo que otros hacen mal. Es lamentable lo que ha pasado recientemente con la apertura de juicio oral contra Torres Hurtado y nueve de sus concejales.

-¿Había mas entendimiento pese a todo con Torres Hurtado que con Francisco Cuenca?

-Es que en los primeros seis meses de la legislatura, justo hasta la imputación de Isabel Nieto, la ciudad estaba funcionando porque pusimos 50 puntos sobre la mesa y era la primera vez que se rompían los ciclos de cuatro años para presentar un proyecto que iba más allá, planteando que Granada sea la capital europea de la cultura en 2031, unirse en torno al AVE, que el equipo de baloncesto jugara en el Palacio de Deportes, la Concejalía de Emprendimiento y Smart City... Pero llegó el caso Nazarí y se rompió todo porque Paco Cuenca se amparó en la corrupción del PP para hacer lo que le venía en gana y dinamitar todos los posibles acuerdos.

-El alcalde acudirá a las elecciones como el hombre que trajo el legado de Lorca. ¿Están de acuerdo con la negociación que consiguió desbloquear la llegada de los 5.000 documentos?

-Todos hemos luchado por la llegada del legado, pero no estamos del todo conformes en cómo se ha producido esta llegada porque se esta utilizando de forma negativa. Hay que ser transparentes porque el legado no puede venir a cualquier precio. Había una auditoría que señalaba que no se habían justificado mas de tres millones de euros y ahora, de la noche a la mañana, el Ayuntamiento tendrá hasta que pagar 300.000 euros por las facturas pendientes. ¿El fin justifica los medios? Está por ver.

-Acusan al alcalde de falta de diálogo, lo que no cuadra con su imagen de hombre cercano.

-Paco Cuenca es un hombre cercano y afable, se abraza con todo el mundo y se puede hablar con él, pero luego no cumple nada de lo que dice. Al principio hablamos de temas importantes como el nombramiento del jefe de la Policía, le dije que seguramente no reunía los requisitos y que era mejor otro perfil porque, de alguna manera, anunciaba una venganza interna. Cuenca me dio la razón para despolitizar la Policía y fíjese ahora en que situación estamos.

-Cs era el partido que venía a regenerar la política, ¿cree que Vamos Granada les ha desplazado en este tiempo por su actividad en casos como el de Emucesa?

-No hay que judicializar la política. Dicho esto hay que aclarar las cosas, porque nosotros llevamos al Pleno una comisión de investigación por los papeles perdidos en el caso Nazarí y, en el caso de que el Ayuntamiento lo estime, llevar el asunto a la Fiscalía. Pero nosotros no vamos a hacer política de esto para salir en la foto.

-Se habla desde tiempos inmemoriales de que Granada carece de proyecto de ciudad. ¿Tiene usted la respuesta a la gran pregunta?

-Hay muchos puntos a trabajar, pero ahora solo se habla de cómo gastar y hay que preguntarse por cómo generar mas ingresos. Ahora solo se trata de dar al botón de subir los impuestos para castigar a los que sí cumplen sus obligaciones. Ya está bien de palabras vacías, tenemos la tercera universidad mas importante en informática según el ranking de Shanghai, ¿cómo es posible que no se firmen convenios entre la UGR, empresas y el Ayuntamiento para hacer una incubadora de empresas para exportar esta tecnología y no limitarnos a exportar sólo el talento? ¿Para qué sirven los planes y los fotos? ¿Cuántas veces hemos escuchado al alcalde decir que hay que repensar la ciudad? No podemos estar repensando continuamente la ciudad, es el momento de actuar y apostar por el acelerador de partículas porque es el futuro de nuestros hijos.

-¿La reprobación al alcalde descarta un posible escenario de acuerdo postelectoral con el PSOE?

-Cualquier partido que quiera sentarse con Ciudadanos no puede llevar imputados en sus listas, nosotros los primeros, claro. A día de hoy no podríamos hablar con el PSOE ni con el PP, que tienen paralizada la ciudad.

-¿Espera una ofensiva del PP contra Cs cuando se acerquen las elecciones para defender su espacio electoral?

-No lo sé, pero se equivocarían porque la ciudadanía está harta de confrontaciones partidistas, hay que evolucionar. Si hace eso demostrará que no les importa la ciudad, solo sus intereses. Para mi esta es una política retrógrada, aunque es cierto que hablamos de partidos ya caducados que solo piensan en sus siglas.

-¿Luis Salvador y Juan Marín limaron asperezas con la visita del presidente de Cs?

-Estuvimos hablando y paseando con total cordialidad.

-Pero las relaciones con el portavoz autonómico parecían tirantes con la moción de reprobación planteada contra el alcalde.

-Juan estaba equivocado, y lo digo con todo el cariño porque estaba claro que Cuenca estaba imputado. Dimos un plazo para que se resolviera y al no llegar novedades tuvimos que pedir su dimisión porque esto forma parte de los acuerdos que firmamos. La moción de censura no cabía porque el PP tiene seis concejales imputados.

-Algunos tertulianos hablan de un viraje a la derecha con la nueva campaña 'españolista' de Cs. ¿Usted dónde se encuadra?

-El mantra derecha o izquierda no existe. Partidos como Vamos Granada defienden que todo debe ser público, nosotros que tiene que tener la mejor gestión con el menor coste posible, sea público o privado, aunque todo se puede debatir y buscar las mayorías. Para nosotros el respeto a las tradiciones es fundamental, ¿es esto ideológico? Para nosotros tiene que seguir el Día de la Toma y hay que proteger la Semana Santa porque si perdemos nuestras raíces lo perdemos todo. No tiene sentido que viajemos fuera a conocer las tradiciones de otros países y de vuelta a casa queramos acabar con las nuestras.

-El presidente del PP y candidato a la Alcaldía ya era el dirigente de los populares cuando estallaron los casos de corrupción. ¿Es un interlocutor válido para ustedes?

-Cuando los ciudadanos depositen su voto tienen que pensar la gestión que han sufrido con el PP con la subida de impuestos y su forma de gobernar y quién pone encima de la mesa un proyecto que intenta generar sinergias para avanzar. Hoy en día están las redes sociales y los medios de comunicación para que cada uno se cree su juicio critico. Yo soy abogado y, si algo he comprobado, es que cuando los padres se pelean por la custodia del niño es el menor el que sale perjudicado. Cuando llegan mociones yo no miro el membrete de quién la presenta, hemos aprobado mociones de todos los partidos y he felicitado al PSOE en Twitter por la instalación de cámaras en el Albaicín para luchar contra los grafitis. Es una buena idea y no tengo problema en felicitar la iniciativa porque hay que mirar la ciudad y no las siglas.