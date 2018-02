Paloma de Villota: “La brecha de género se traslada a los tributos”

Catedrática interina de Economía y profesora titular de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, Paloma de Villota, destacó ayer la “importancia de los tributos” en la brecha de género. “Los impuestos indirectos –destacó la investigadora– no tienen en cuenta la capacidad económica de las personas, puede comprar una persona muy rica o la más pobre y paga lo mimo”. También aporta su perspectiva feminista en cuestiones como el diseño de la declaración de la renta. El modelo de renta conjunto desapareció en los años 70 en Suecia al entenderse “que desincentivaba la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo”.Se comparte la carga fiscal pero “como las mujeres estamos menos años, ganamos menos, hay una traslación a la tributación”, indicó la especialista, que indicó que Hacienda no tiene el cuenta el cambio en las familias que se ha producido en la sociedad en los últimos años. En cuanto a las políticas sociales, cuando se articulan a través de deducciones fiscales, se perjudica indirectamente a aquellas personas –sobre todo mujeres– que no realizan la declaración por falta de ingresos.