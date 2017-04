"Papá ¿por qué no tengo tu apellido?"

"Mi hijo temía tener que irse con él porque era un desconocido", explica la madre de Santiago. El padre biológico mantuvo su lucha por no desvincularse del niño y se opuso a la adopción por parte de Miguel Ángel, que había ejercido de padre desde su nacimiento. Y no solo él, sino toda su familia, que para el niño han sido sus tíos, primos y abuelos desde siempre. "Mi madre lo enseñó a dar sus primeros pasos y lo ha cuidado durante años mientras nosotros teníamos que trabajar", explicó el padre adoptivo.

En paralelo a la petición de adopción iniciada por Miguel Ángel, el padre natural del niño reclamó judicialmente que se le permitiese estar con su hijo con un régimen de visitas de fines de semanas alternos. Pero en 2015 la jueza denegó esta reclamación porque no constató que la madre hubiera impedido la comunicación con el padre en todos esos años anteriores y los equipos psicosociales no lo recomendaban porque el niño, que ya tenía 15 años, no deseaba esta comunicación y tenía un entorno familiar satisfactorio.

La madre asegura que se separó de su exesposo cuando aún no había nacido el niño y que no tuvo contacto con él hasta que Santiago tuvo más de 12 años.

Poco antes de cumplir los 8 años, Santiago se percató de que su primer apellido era diferente al de su hermana y no coincidía con el de su padre. Un día, de camino al colegio lanzó la pregunta y su familia tuvo que explicarle que él es hijo natural de un hombre al que nunca había conocido y que fue esposo de su madre durante algunos meses cuando ella solo tenía 18 años. Quien lo vio nacer, lo ha cuidado, llevado al colegio y enseñado a vivir no era legalmente su padre. Entonces este niño pidió a su familia hacer lo que fuera necesario para cambiar esa situación.

Un caso "ejemplarizante"

La letrada de Granada Carmen Manzano, que ha llevado la petición de adopción de esta familia, considera que esta decisión judicial que acepta el cambio de apellido de Santiago -aún con la oposición de su padre biológico- puede ser "ejemplarizante". Esta decisión del Juzgado de Primera Instancia 16 es, según la letrada, una "caso muy atípico". Explica que se suelen solicitar adopciones porque el padre ha fallecido, porque no está, pero no se suele "sustituir al padre", cuando el biológico participa activamente para oponerse a la adopción. "Cuando Miguel Ángel y Carmen me dijeron lo que querían hacer yo les advertí que iba ser difícil y que iba a durar", explica Manzano, aunque reconoce que no esperaban tanto oposición por parte del padre natural del niño, que después de toda su vida ausente reclamaba no solo mantener su paternidad legal, si no ejercer como tal mediante un régimen de visitas. Pero la jueza puso por encima la estabilidad emocional del niño, que podrá llamarse como el único padre al que ha conocido.