El Papa se puso en contacto con el joven vía WhatsApp dos semanas antes de la fecha 'oficial'

La Audiencia Provincial pone en duda también la "espontaneidad e individualidad" de la carta que el joven 'Daniel' envió al Papa Francisco denunciando los abusos que había sufrido siendo menor de edad por parte del llamado clan de los Romanones. El denunciante asegura en su declaración que no fue ayudado por nadie y que fue una iniciativa estrictamente personal, pero el tribunal indica que "es obvio que mandar una carta al Papa y que te conteste personalmente en un plazo de tiempo corto es algo poco probable", y que además existen "datos objetivos" de que estaba siendo apoyado y ayudado por otros.

Para afirmar esto, la Audiencia cita dos correos electrónicos que Daniel mantuvo con la Curia Diocesana, fechados el 11 de agosto de 2014. En el primero, el denunciante confirma que hay tres cartas -una de ellas para el Papa- que se les hizo llegar a sus destinatarios mediante sus secretarios, lo que a juicio de la Audiencia confirma que hay "carteros, mensajeros o intermediarios" entre Daniel el Papa.

En el segundo correo, y aquí viene una de las incongruencias del relato del denunciante, Daniel asegura haber recibido una llamada del Papa el 10 de agosto a las 17:32 horas, dos semanas antes de la fecha 'oficial' de la comunicación, el 24 de agosto. Es más, el mismo día 10 , vía Whastapp, informó a una tercera persona de que había recibido un mensaje del Pontífice: "Querido David: Soy el padre Jorge, bueno, el papa Francisco. Te he llamado y no contestas. Esta tarde lo volveré a intentar. Un abrazo de paz". Es decir, que no solo hubo llamada el día 10, sino un mensaje previo por WhatsApp con el Papa.

La Audiencia determina que "pese al esfuerzo mostrado" por Daniel para desvincular al Opus Dei -prelatura a la que pertenece desde 2010-, esto no es así. "La carta se remite con un asesoramiento y convicción de que la misma iba a llegar a su destino y no iba a perderse en una saca", indica la sentencia, que asegura no entender "la razón de esa ocultación".