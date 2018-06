Un 'Pato' para la línea de alta velocidad

El 24 de mayo entró por primera vez un AVE en la estación de Andaluces. No se descorchó el champán porque aún no hay fecha para la inauguración de la línea de alta velocidad entre Granada y Antequera, pero los expertos reconocieron de un vistazo que se trataba de un modelo de la serie S102 de Renfe que entre otros trayectos cubre la línea entre Madrid-Valladolid. El 102, que llegó remolcado por el tren laboratorio Séneca, es 'primo hermano' de la serie S112 que cubre el trayecto entre Málaga y Madrid y que, según expertos consultados por este periódico, tiene todas las papeletas para ser el que finalmente discurra por los 122 kilómetros que separan la estación de Andaluces de la de Santa Ana.

Ambos modelos comparten el mismo morro característico y tienen el apodo de 'Pato' por la forma aerodinámica del testero de las máquinas. La serie 112 está constituida por 30 unidades de una versión ligeramente evolucionada y con más plazas de la 102. Los modelos con los que se ha especulado y que no podrán estar en funcionamiento cuando comience la explotación comercial son las 30 unidades de 106 y 131 de la serie AVRIL de los que Renfe no podrá disponer hasta 2020, por lo que el 112, que también conecta Madrid con Alicante, es el que más se ajusta a las necesidades de la línea y a la disponibilidad de unidades. El pedido fue en noviembre de 2005 y los primeros servicios comerciales en 2010, por lo que aún le quedan años de vida comercial a diferencia de la serie 100, con los que también se especuló con la posibilidad de que fueron los destinados a Granada pero que en la actualidad están de retirada y al final de su vida útil.

Hasta que se ponga en funcionamiento la nueva estación de Antequera el AVE 112 podría ir acoplado hasta Antequera Santa y Ana y, una vez allí, una de las ramas proseguiría hacia Málaga y la otra partiría en dirección a Madrid, aunque esta opción no sería en todos los viajes. Algunos de estos trenes también podrían circular hacia Barcelona acoplándose en Santa Ana al AVE que cubre este trayecto, aunque esta opción tiene el inconveniente de que en Córdoba se acopla al Sevilla-Barcelona y no se pueden 'unir' más de dos trenes porque no cabrían en las estaciones. Otra posibilidad que Renfe tiene sobre la mesa es la de poner en servicio una conexión con Valencia del mismo modo que Sevilla mantiene una línea con la capital levantina. De momento, Renfe ya ha adelantado que habrá cinco conexiones diarias con Madrid de ida y vuelta a la espera de confirmar los siguientes destinos que unirán a Granada, después de tres años, con el resto de España.

Cada tren 112 tiene capacidad para 365 pasajeros por los 318 que permite el 102. Tiene el diseño adaptado a la normativa de protección contra incendios y, según se especifica en la Ferropedia, tiene un solo equipo de aire acondicionado, "redundante frente a los dos equipos de la serie 102", y las butacas son ligeras y estrechas, con un relleno "más fino" que deja más espacio entre asientos.

El tren tiene una velocidad máxima de 330 kilómetros por hora, aunque no podrá alcanzar esta velocidad en ninguno de los tramos de la línea. También posee el sistema ERTMS para la regulación del tráfico ferroviario, lo que en una primera fase obligará a los trenes a no circular a más de 200 kilómetros por hora hasta que no se haya completado su implantación, por lo que comenzarán usando el ASFA.