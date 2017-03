Pedro Sánchez: "Hay que decidir si virar a la izquierda o seguir mirando a la derecha"

El lema de la campaña de Pedro Sánchez es Sí es Sí, aunque su discurso sigue girando en torno al No es No que le costó en octubre la secretaría general del PSOE, a la que vuelve a optar en las primarias que se celebrarán en junio. "Este proceso servirá para que los que permitieron la abstención a favor del PP debatan sin subterfugios con los que defendimos la alternativa al Partido Popular. Luego los militantes decidirán si hay que virar a la izquierda o hay que seguir mirando a la derecha", señaló el socialista en el Hotel Barceló Congress de Granada ante cerca de mil asistentes, que recibieron a Sánchez como a una estrella del rock, aunque la canción elegida para la campaña es Color esperanza, la misma que utilizó Esperanza Aguirre para su campaña de 2007. Zarandeos, fotos, besos por doquier y, ya en el estrado, se despojó de la chupa de cuero con la que entró en el auditorio y se arremangó la camisa para ajustar cuentas con su pasado más reciente y subrayar que hay "muchas candidaturas", pero sólo "dos modelos" de partido: "Uno el de la gestora y el de quienes la apoyan, que es el partido de la abstención, y otro el que nosotros defendemos, un partido de izquierdas".

Tras su debut en la carrera por la secretaría general en Dos Hermanas el pasado 28 de enero, Pedro Sánchez pidió en el feudo de Susana Díaz la "movilización de los andaluces" de cara a las primarias. "No compartimos esa vieja idea de que el liderazgo del partido debe decidirse desde arriba, entre unos pocos", enfatizó el socialista. "Pues va a ser que no, los que no fuimos escuchados cuando se abstuvieron para dar el Gobierno al PP vamos a ser escuchados ahora", continuó Sánchez que en ningún momento nombró directamente a sus competidores en la carrera por el liderazgo del PSOE, Patxi López y Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía que presumiblemente anunciará su candidatura el próximo 26 de marzo. Tras recordar que se "despojó" de sus cargos orgánicos para defender el proyecto socialista y calificarse como un "político libre", pidió un debate con "respeto" porque los adversarios no están en el PSOE. "En las primarias nadie pierde, quien gana es el Partido Socialista y voy a exigir la misma lealtad que me voy a exigir gane o pierda las primarias", continuó para subrayar que al día siguiente hay que trabajar "para derrotar a la derecha". "Hagamos que estas primarias no sean sólo las del cambio en el PSOE, sino que sean el kilómetro cero del cambio político que se necesita en España". La receta de un partido ganador es, a su juicio, ser fieles a sus valores y sus militantes, "en ningún caso unirse a la derecha".

Sánchez, que en todo se momento se presentó como el candidato de la militancia, lanzó una batería de propuestas. En caso de ser elegido, abogó para que las bases tengan la última palabra sobre pactos postelectorales, aunque "algunos consideren" que esto significa "podemizar" el partido. En este punto evocó el 15-M, cuando comenzó la sangría de votos y de afecciones, para señalar que sus demandas siguen todavía pendientes. En su opinión, este movimiento no puso en entredicho la idea de la democracia, sino la manera en la que funciona. Así que propuso una "regeneración profunda", el fin de las "puertas giratorias", poner en práctica la política de "una persona un cargo" y, en clave interna, "acotar el mandato de las gestoras a 90 días", lo que fue recibido con enardecidos vítores.

También apostó por "derogar" los compromisos con la Santa Sede y que la Iglesia comience a pagar los impuestos que debe. "Atentos, que esta semana los sesudos tertulianos de derechas hablarán de nuestras propuestas", señaló Sánchez, para quien el PSOE tiene que volver a ser el partido de los jóvenes "para insuflar savia nueva a su organización".

Con un pie en el futuro y otro sólidamente instalado en el pasado reciente, el socialista pidió que estas primarias sirvan para que "ningún otro secretario general tenga que pagar el precio que yo pagué". "El próximo junio, cuando lleguemos a las urnas, gritaremos Sí es sí", concluyó en una jornada en la que la gestora se llevó aún más críticas que el Gobierno de Rajoy. Al final sonó La Internacional y todos, incluido Pedro Sánchez, levantaron el puño izquierdo, un gesto que últimamente había quedado relegado a los actos de Podemos.