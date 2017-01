30,3 millones de euros, pendientes de Trump

"Las empresas españolas no entienden que 'USA is different"

Para dar el salto a Norteamérica, las empresas españolas "suelen basarse en su experiencia en Latinoamérica" y éste es uno de sus principales fallos, según Juan Rivera, asesor y profesor de liderazgo y competitividad en varias universidades internacionales. "Las empresas españolas no comprenden que USA is different". Para Rivera, uno de los fallos es creer que Estados Unidos es un país compacto: "Las normas y leyes estatales son mucho más complicadas y diversas que las federales. Hay que trabajar Estado a Estado". Otro de los errores en los que caen muchas empresas que cruzan el charco es "no tener una estrategia, pensar sólo a corto plazo y centrarse en vender pero sin tener claro los tiempos, los procesos y los costes". Rivera subraya, además, que algunas compañías pecan al "pensar en clave española, un país en crisis": "Un directivo en España que cobre 60.000 al año, si lo envías a Boston te cuesta 180.000, pero si no lo mandas no vas a llegar a saber cómo se trabaja en USA". Según este experto, en EEUU hay más demanda de trabajadores cualificados que oferta. "Los negocios y las adjudicaciones de proyectos se paran por no tener personas cualificadas", explica. "Aquí se ponen anuncios en televisión para contratar conductores de camiones, se dan bonos especiales de 3.000 o 5.000 dólares cuando se firma el contrato y se acuerdan incentivos económicos para garantizar que el trabajador no se vaya antes de los tres años, por ejemplo", aclara. "Hay que trabajar con las claves laborales de Estados Unidos no con las de España. No puedes pensar que en cualquier momento puedes despedir a los empleados sin compensación, sino que en cualquier momento ellos se van y te quedas sin poder facturar". / Cristina Díaz