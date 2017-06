Pérez Tapias descarta ser candidato al PSOE-A

El exdiputado José Antonio Pérez Tapias, uno de los apoyos de Pedro Sánchez en Andalucía y miembro del nuevo Comité Federal del PSOE, comunicó ayer que descarta presentarse a las primarias a la Secretaría General del PSOE-A frente a Susana Díaz, pese a ser alentado por compañeros del partido y haberlo sopesado, por la falta del "tiempo necesario" debido a sus obligaciones como decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada y por el proceso que se ha planteado "tramposamente" sin que haya "la mínima garantía de imparcialidad de la organización socialista andaluza" ni "condiciones elementales de transparencia".

En su comentario, difundido a través de las redes sociales, Pérez Tapias agradece la propuesta formulada "en un ambiente de entusiasmo" en el Congreso Federal, celebrado el fin de semana, por miembros de muchas de las plataformas de apoyo a Pedro Sánchez creadas en Andalucía para que liderase una candidatura a las primarias en el PSOE-A para "dar continuidad al trabajo realizado y al proyecto defendido en la federación andaluza del PSOE a favor del candidato Sánchez", pero advierte de que no se ve "en situación adecuada para asumir esa deseada candidatura" que se enfrente en proceso de primarias a la de Susana Díaz. En su opinión, "basta conocer los plazos establecidos para llegar a la conclusión de que todo está pensado para la mayor gloria de quien, habiendo perdido como candidata del 'aparato' frente a Pedro Sánchez, trata ahora de afianzar su poder en la federación andaluza del PSOE entendida como su 'feudo'". Pérez Tapias va más allá en sus críticas al concluir que "no es sólo que no haya la mínima garantía de imparcialidad de la organización socialista andaluza en el proceso", sino que "faltan condiciones elementales de transparencia democrática".