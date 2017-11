Piden a Vamos Granada que no involucre al Ayuntamiento en su conflicto

El portavoz del equipo de gobierno local de Granada, Baldomero Oliver, criticó ayer la "tendencia a instrumentalizar" las instituciones, en concreto el Ayuntamiento, por parte de Vamos Granada para sus "intereses en un "problema interno" de partido.

En declaraciones a los periodistas, Oliver señaló que la formación ha de presentar el documento que justifique el órgano competente que dentro de su partido "ha tomado la decisión" de expulsar a dos de los concejales del grupo municipal, para que puedan pasar al grupo de no adscritos. Entonces, el Ayuntamiento tomará "nota" y el pleno tomará "conocimiento", si bien eso "no resuelve el problema interno del grupo municipal", según indicó Oliver, que señaló que no puede entrar en "la crisis" de Vamos Granada que, a su parecer, hace "un flaco favor al Ayuntamiento y a la ciudad" si intenta "utilizar las instituciones públicas para tratar de resolver un problema de índole interno de un partido".

La Comisión de Respeto y Transparencia de Vamos Granada expulsó a la edil Pilar Rivas. Fuentes de la formación señalaron que tanto ella como el concejal Luis de Haro -que no es afiliado y con el que el partido también ha roto relaciones- son considerados "tránsfugas". En caso de que pasen a ser no adscritos, el grupo quedará compuesto únicamente por Marta Gutiérrez.