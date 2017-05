Piden el cese de dos concejales del PP por apología del franquismo

Las redes sociales fueron ayer el escenario de una polémica que terminó teniendo repercusión nacional por comentarios relacionados con el franquismo que enfrentaron al cantaor granadino Juan Pinilla con dos concejales del PP de Huétor Tájar.

Todo comenzó con la publicación en la cuenta de Facebook de Juan Pinilla, el 23 de mayo, de la imagen de un llavero de la bandera preconstitucional que lucía un vecino acompañada del siguiente comentario: "¿Qué sería de Granada sin mis adorables fachas exhibiendo con orgullo el águila de Franco en supermercados, bancos, plazas y calles? Saben que sus amigos mataron a Lorca y a gran parte de la intelectualidad granadina, pero eso no les importa. Ellos lo volverían a hacer una y mil veces si hiciera falta. Saben que hay cientos de miles de desaparecidos y dicen que a los muertos hay que dejarlos en paz, lo mismo que dicen sus nietos ahora desde las filas del PP y Ciudadanos. Saben que ganaron la guerra con ayuda de los nazis, y eso los reconforta aun mas. Saben que ganaron, que los dejaron pasar en la "modélica transición" libres de pecado y que sus privilegios siguen intactos. Este sistema los cuida, se sienten a gusto dentro de él. Qué sería de Granada sin su paisaje de fachas orgullosos? No os quejéis, que no sería lo mismo... En esta ciudad se sigue agitando la "peor burguesía" de España. Ay, Federico".

Ante esta entrada, los concejales del PP de Huétor Tájar, Carlos Guzmán y Javier Funes, colgaron publicaciones contra el cantaor. Funes escribía: "No consiguen pasar página, a veces pienso que son los más interesados en revivir a Franco [...] creo que no serían nadie sin Franco". Además, dijo: "El día que acepten que perdieron la guerra, ese día se podrá vivir, se podrá respirar, se podrá convivir entre unos y otros con mayor respeto, y por supuesto, se podrá vivir", además de pedirle, como artista, "ser un poco más respetuoso con esos 'fachas' que seguramente va a tus recitales [...], entierra tu rencor y odio que seguro serás bastante más feliz... Además, en otra entrada indica "el que tonto fue a la guerra... tonto vino de ella".

Por su parte, Carlos Guzmán definió los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo como "una tragedia de la Guerra Civil".

Pinilla, tras el revuelo generado, criticó "la apología del fascismo que realizan estos representantes públicos" y aseguró que seguirá luchando contra estas actitudes, no contra los insultos, que le dolieron ya que se dirigieron también contra su familia pero que puede entender dentro de la libertad de expresión de cada uno. Con todo, dijo que seguirá luchando "contra el fascismo".

Tras estos comentarios, y otros borrados, se levantó un movimiento de apoyo a Pinilla. El diputado de IU Alberto Garzón le mostró su solidaridad. La Asociación Granadina Verdad, Justicia y Reparación pidió que la Fiscalía abra una investigación contra los dos ediles por presunto delito contra la Ley de Memoria de Andalucía. Para la asociación, con estas declaraciones Funes y Guzmán hacen apología del fascismo, por lo que piden que sean cesados como concejales, "pues la corporación municipal de Húetor Tajar no debe admitir en su seno a dos ediles que justifican el golpe militar del 36". Además, exige que sean suspendidos de militancia en el Partido Popular. "De no ser así, este partido perderá la poca credibilidad democrática que le queda, ya que admite en sus filas a nostálgicos del régimen franquista".