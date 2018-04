Pilar Rivas denuncia el uso "torticero" de la justicia de Marta Gutiérrez

El archivo por parte de Fiscalía de las denuncias de Marta Gutiérrez por prevaricación al alcalde, Francisco Cuenca, y por apropiación indebida a la concejal Pilar Rivas "ayudan a esclarecer poco a poco la verdad y dejan entrever los intereses reales de tales acusaciones". Es la postura de la concejal no adscrita Pilar Rivas después de que fiscal señalara que estas denuncias carecen de cualquier fundamento legal. Según señala Pilar Rivas, esta denuncia queda enmarcadas "en diferencias políticas que nada tienen que ver con cuestiones jurídicas y menos penales, de esto se deduce con claridad, que se ha hecho un uso torticero del sistema judicial y por tanto de los recursos públicos, con fines exclusivamente personales y partidistas y está con ello poniendo en peligro la honorabilidad y por tanto la confianza de los ciudadanos en las candidaturas del cambio".

La concejal lamenta que las candidaturas del cambio se vean "empañadas" por el interés tanto el resto de grupos políticos como algunos medios de comunicación de "meternos a todos en el mismo saco". "Me acusaron de un delito que está penado con la cárcel, cuando no he gastado ni un solo céntimo de la asignación en todo el tiempo que ha ejercido de portavoz", concluye la edil no adscrita.