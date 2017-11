"Pintaba bencenos en los Consejos de Ministros. Me tranquilizaba"

"¿Le conoces?". "Sí. El del PSOE". La presencia ayer del ex ministro y ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba levantó la curiosidad de un grupillo de estudiantes en los pasillos de Ciencias. Poco más. El ex político y ahora profesor titular de Química Orgánica de la Universidad Complutense de Madrid pudo impartir la charla que, hace justo cuatro años, fue suspendida por un escrache. Pérez Rubalcaba, curtido en tres décadas de labor política y que se reconoció como "perro viejo", desgranó en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada su charla titulada La contribución de la Química en la política. Dos mundos que parecen discurrir de forma paralela y que, sin embargo, tienen sus puntos de encuentro. Su público de la conferencia, organizada por el Aula Emilio Herrera Linares, probablemente, ni siquiera recordaba lo ocurrido en ese mismo escenario en 2013. "Hemos tardado cuatro años" en retomar aquella conferencia, apuntó al inicio de la charla Pérez Rubalcaba.

"Quince años dedicados a la Química no pasan en balde", zanjó de primeras el ex ministro, que reconoció que el "poso químico" permeó su forma de "razonar, incluso en el lenguaje" durante su dilatada trayectoria política. "Cuando se habla de políticos en estado puro, algo que se suele decir cuando se habla de 'Rajoy, en estado puro', pues eso del estado puro no puse yo encima de la mesa cuando fui portavoz del Gobierno". Durante sus años en los diferentes Ejecutivos de los que formó parte -estuvo de ministro tanto con Felipe González como con José Luis Rodríguez Zapatero- el "poso" químico afloraba en situaciones como los Consejos de Ministros. "Pintaba bencenos", confesó. "Me tranquilizaba". Pérez Rubalcaba destapó su lado más desenfadado cuando comparó el Congreso de los Diputados con el sistema periódico. "Los gases nobles a la derecha". Primeras risas. En el centro "las tierras raras" y a la izquierda los elementos "que relucen por sí solos".

Los hilos que unen política y química dieron de sí lo suficiente para que el ex ministro sacara su chispa. Rubalcaba también reconoció que el sistema científico de ensayo y error "no es aplicable a la política", donde la incertidumbre es constante y que, ahora, como profesor de segundo de grado, "cuando digo cállense, se callan".

El ex dirigente socialista también enlazó algunos principios químicos con la política, como el que establece que los cuando más reactivo es un elemento, menos selectivo resulta. "Cualquier estudiante de segundo de grado lo sabe". El principio químico, tras pasar por la lógica del ex político, asentó otro principio aplicable a la cosa pública, cuanto más presencia tiene un político en los medios, menos eficaz resulta. "Son más bien una plasta". Las alianzas entre los partidos también tienen su contrapeso en el mundo químico. "Semejante disuelve a semejante", recordó Rubalcaba como axioma en el que encajar las relaciones entre grupos políticos.

El "problema territorial" -Cataluña también estuvo presente- sirvió para recordar otro principio químico: "todas las moléculas orgánicas son mestizas", algo que, para el ex ministro, le sirve para razonar que "cada uno" se puede sentir "español como le dé la gana".

La química también formó parte de la parte de la conferencia dedicada a hablar de lucha antiterrorista. "Para la Policía fue una sorpresa, para mí no" que ETA empleara nitrometano con amonal en un atentado contra la casa del pueblo en la localidad guipuzcoana de Elgoibar. Los compuestos empleados en los atentados del 11M también despertaron su faceta de químico para defender su postura política. El ácido bórico y la madre de satán -compuesto empleado por grupos de terroristas yihadistas- también han traspasado el mundo de la química para instalarse en debates sobre terrorismo, los medios de comunicación y, como punto final de la cadena, la opinión pública. Este nexo sirvió para que el profesor hilara otro principio químico que puede aplicarse a la política, el del indeterminación de Heisenberg, que en su forma más vulgar enseña que al medir, perturbas. En política, "cuando se plantea cualquier reforma" y se "ilumina" esa realidad, esa realidad "salta".