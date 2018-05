"El Plan de Gestión Mediterráneo puede matar la pesca en Granada"

-¿qué supone la aprobación del Plan de Gestión de Pesca en el Mediterráneo para una provincia como Granada?

-Puede matar la pesca en Granada. Haría desaparecer al sector. El Gobierno andaluz junto al sector pesquero ha hecho un documento y lo ha trasladado al Ministerio para que lo traslade a Europa. Pero nos tememos que el Ministerio ya haya acordado con Europa este plan de gestión porque ya hay dos documentos muy parecidos. Hay que elaborar un plan y en los próximos meses pelear junto al sector. A la Costa de Granada no se le puede aplicar un recorte por igual que el de todo el Mediterráneo, sin tener en cuenta todo el trabajo previo que viene haciendo Andalucía.

-Otro partido que se juega en Bruselas es el de la PAC. ¿Hay preocupación en el sector agrario por el recorte de las ayudas europeas?

-La PAC para la provincia de Granada es muy importante. Hablamos de cerca de 37.000 expedientes, de los cuales unos 32.000 son de pequeños agricultores. La primera pelea es en Europa por mantener el presupuesto y en un primer documento se habla ya de un recorte del 10% al primer pilar básico y un recorte del 25% en desarrollo rural. Estamos hablando de que esta provincia recibió en 2017 aproximadamente 174 millones y es un dinero que deja de llegar de entrada.

-¿Qué trabajo se está haciendo para concienciar a Europa de la importancia del primer sector aquí?

-La Junta está haciendo una presión absoluta. Estamos todos los días tratando de explicarle a todas las organizaciones agrarias, cooperativas, empresas, agricultores y ganaderos nuestra situación para que también el Gobierno central sea consciente y defienda lo mismo en Europa. Porque al final el interlocutor más directo es el Ministerio. Nosotros podemos opinar, sugerir, y hacer informes, pero el que tiene que recoger las inquietudes de Andalucía para llevarlas a Europa es el Gobierno.

-Otra de las cuestiones que se está barajando en Europa es limitar la multiactividad, ¿cómo afecta eso a Granada?

-En Granada hay unos 32.000 agricultores que ejercen la multiactividad para los que la agricultura es un complemento. Imagínate que dejaran de ejercer. Podría ser un desastre natural si nuestros campos se quedarán abandonados. Si se elimina la figura del pequeño agricultor, muchas pequeñas explotaciones serían vendidas a productores más grandes pero también se daría el caso del abandono de las tierras si no son rentables. Desde el punto de vista medioambiental sería un desastre.

-La falta de relevo generacional es otra de las amenazas para el sector primario. ¿Cómo se puede hacer que trabajar en el campo sea atractivo para un joven?

-Tenemos que profesionalizarnos a nivel de innovación. Ya no nos vale el joven que va a regar y tiene que estar pendiente de abrir o cerrar una compuerta. Que todo esté informatizado, que los datos estén al tanto de la tecnología, que tengamos una posibilidad de tener una aplicación móvil para controlar los precios de los productos, que debo o no plantar. Todo esto es lo que hace atractivo y en eso estamos trabajando para que los jóvenes vean que no es un sacrificio tan grande como el que tenían sus abuelos.

-Y la mujer, ¿cuál es su situación en el campo del siglo XXI?

-La mujer siempre ha estado en el campo. El tema ahora es de visibilidad. Falta camino por recorrer, por eso todas las competencias tienen incentivos si son mujeres las que organizan el proyecto. Todavía cuesta y por eso la Junta ha implementado el primer plan de igualdad en el campo y se pide que en consejos rectores de cooperativas y empresas haya equilibrio. Sí es verdad que en cuanto a la incorporación de los jóvenes la mujer está teniendo un peso muy alto.