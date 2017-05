Plan de saneamiento: cómo 'cuadrar el círculo' para elaborar una propuesta viable

Tratándose de la Comisión de Economía, era inevitable que saliera a la palestra el plan de saneamiento que tantos titulares ha dado y tantos dolores de cabeza genera en el Ayuntamiento. El concejal del área, Baldomero Oliver, explicó las dificultades para "cuadrar el círculo" y elaborar una propuesta viable que no genere un rechazo absoluto y pueda salir adelante. El plan debe recoger los distintos términos y requisitos que unen a los grupos municipales: no subir los impuestos, no reducir los servicios, no disminuir la plantilla y plantear propuestas a diez años que tenga efectos inmediatos en la economía municipal.

"Cuadrar esos elementos es complicado", indicó Oliver, que puso encima de la mesa algunas medidas como la congelación de la asignación presupuestaria de los grupos políticos, que permitiría ahorrar 350.000 euros a las cuentas municipales.

Aunque de momento no hay plazos encima de la mesa -toda vez que se rechazó la posibilidad de acogerse al fondo de compensación del Ministerio de Hacienda-, el concejal de Economía aseguró que hay que aprobarlo "cuanto antes". En principio, hay prevista una reunión la semana que viene con los portavoces del resto de grupos.

La oposición exigió ayer celeridad para la elaboración del plan de saneamiento. El portavoz de IU instó a Oliver a acudir al próximo encuentro con una "propuesta", requisito indispensable para intentar llegar al consenso; mientras que el portavoz de Ciudadanos recordó que "cada día que pasa la situación se va complicando y agravando".