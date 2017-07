La Plataforma en defensa del río Castril critica a C's por el trasvase

La Plataforma en defensa del Río Castril ha acusado al diputado de Ciudadanos (C's) Luis Salvador de pedir "indirectamente" que se termine el trasvase del río Castril para riego. El colectivo confió ayer en un comunicado en que haya sido por "desconocimiento" que Salvador dijera hace unos días que "los regadíos del Guadiana Menor de la zona norte de la provincia también necesitan recibir aportes de agua de los pantanos de cabecera del sistema de regulación", al considerar que esto requeriría terminar el trasvase.

La plataforma justifica sus palabras en que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino no ha descartado en un futuro construir el Canal de Castril para abastecimiento de agua potable a Baza. "Si consideramos que el trasvase del río Castril denominado Canal de Castril está todavía vigente en el Plan Hidrológico Nacional del 2001, que el Gobierno de Mariano Rajoy quiere aprobar su propio plan en esta legislatura y que de momento no renuncia expresamente a que incluya trasvases, volvemos a estar una vez más, en el ojo de huracán, con otra nueva fórmula para poder terminar el trasvase no solamente para agua de abastecimiento a Baza, sino también para riego", agrega la plataforma.