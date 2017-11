Plataformas y hospitales analizan la 'desfusión' tras nueve meses de trabajos

El pasado jueves los gerente de los hospitales y las plataformas firmantes del acuerdo de 'desfusión' mantuvieron otra de sus reuniones periódicas para analizar cómo va el proceso de separación de hospitales tras nueve meses de proceso y de trabajos para volver a dos áreas hospitalarias con cartera de servicios diferenciada y urgencias finalistas. Un escenario al que se comprometió Salud y que sigue manteniendo dando de plazo hasta marzo de 2018.

Las plataformas, que antes de la reunión exigieron a Salud actuar con "emergencia" en el proceso, critican que se siga manteniendo marzo. Pero para los hospitales no hay forma de reducir los tiempos por los procedimientos legales.

Piden que se audite el contrato de colaboración público-privado sobre la dotación y equipamiento

Según informó ayer a este periódico la gerente del Virgen de las Nieves, Pilar Espejo, se analizó cómo se van 'desfusionando' los diferentes servicios "repasando unidad por unidad" y cada uno de los aspectos de cada una, como consultas, hospitalización y quirófanos. Así, se volvió a incidir en que hay ya servicios 'desfusionados' y otros que están en parte a la espera de finalizar obras, "que siguen su cronograma previsto" y estarán concluidas en diciembre el caso de Trauma, que es el gran condicionante ahora para los traslados.

Espejo volvió a insistir en que va a haber "lo que había antes" de la 'desfusión'", lo mismo que antes de la orden de 2014, en respuesta a las críticas de las plataformas de que había servicios que iban a perder respecto a lo que había antes y que se podía estar incurriendo en una falta de equidad y en una asimetría entre hospitales. "En cada hospital estarán los profesionales y el equipamiento que tiene que haber para atender a sus pacientes", aseguró la gerente, que insistió en que se camina "hacia lo que el BOJA dijo" en la orden de 'desfusión'.

Por su parte, las plataformas en defensa de la sanidad pública, Granada por su Salud y de Trabajadores de los Hospitales, valoraron de forma más crítica dicho encuentro asegurando que "no se está cumpliendo el ya retrasado cronograma de la 'desfusión' y que no hay voluntad de finalizarlo hasta el año próximo". Una fecha, la de marzo de 2018 que se dio ya en mayo de este año y que dejó sin efecto el plazo de junio y de octubre que se habló en el Parlamento y en el BOJA. Salud ha argumentado en todo momento estos plazos en los requerimientos de los procedimientos de obras, adjudicaciones, movilidad de personal, equipamiento, ...

A las plataformas les parece que "la Junta de Andalucía no ha cumplido sus propios plazos de junio y de octubre y parece que tampoco tienen interés en completar el plazo de diciembre", por lo que aseguran que la Junta tiene una actitud de "insumisión" ante "lo acordado a través del Parlamento".

En su comunicado, respecto a la distribución equitativa de personal y equipamiento planteada por las plataformas, dicen que los gerentes les afirman que la dotación "será acorde a la cartera de servicios". Pero insisten en que "servicios como Oncología y Cardiología, previstos para su traslado en octubre, no se podrán trasladar hasta el primer trimestre de 2018; así como el Servicio de Cardiología del antiguo al nuevo Clínico y del nuevo servicio completo propio de informática en el Cínico, también previstos para el primer trimestre 2018. Otros muchos como Admisión y Documentación, Esterilización, Informática, Hematología, laboratorio, Medicina Preventiva, Microbiología, Hemodiálisis, Radiología, Urgencias o Anatomía patológica no se podrán separar según los gerentes hasta el año próximo". En lo positivo, las plataformas destacan el compromiso de que el Virgen de las Nieves tendrá un servicio de Cirugía Vascular con los 5 facultativos previstos más el jefe de la unidad, aunque lamentan que no haya "plazo concreto" ya que "se está a la espera de cubrir las plazas vacantes con el proceso de redistribución de efectivos".

Las plataformas han solicitado además recibir el plan de trabajo/cronograma detallado de las obras del Hospital del Campus. También el plan de trabajo de las obras de Trauma y el plan de traslado de la especialidades del Campus a Traumatología y del antiguo Clínico al Campus

Además, presentarán una petición formal por registro ante las autoridades pertinentes para que se audite el CPP -contrato de colaboración público privado- ; e informarán a los parlamentarios andaluces de los distintos partidos políticos para que realicen las preguntas parlamentarias oportunas a este respecto. En la reunión solicitaron a los gerentes este contrato con el que se podría conocer al detalle el equipamiento anterior a la fusión y las necesidades de la 'desfusión'.