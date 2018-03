El Pleno se prepara para funcionar con "tres o más concejales no adscritos"

El conflicto de Vamos Granada ha obligado al Ayuntamiento a modificar el Reglamento Orgánico Municipal. El paso de Pilar Rivas a concejal no adscrita ha generado multitud de dudas en cuanto a los tiempos de que debe disfrutar en cada pleno o comisión o los derechos que tiene para presentar, por ejemplo, mociones. Ante esta situación el equipo de Gobierno encargó a la Secretaría General la redacción de las modificaciones necesarias para desatascar el embrollo político que sacude estos días la Plaza del Carmen.

De esta necesidad ha nacido la propuesta que se elevará a pleno para la modificación del ROM que responde a las "quejas del resto de grupos de la corporación respecto de su representatividad en el pleno considerando las mayorías y minorías que lo conforman!. Lo más curioso de este cambio es que el documento recoge la posibilidad de que el Ayuntamiento cuente con "tres o más concejales no adscritos" y propone que cuando se de esta circunstancia "los tiempos de intervención serán los que resulten de repartir el tiempo asignado a cada grupo de los no adscritos". Una aclaración que se produce después de que se haya especulado sobre la posibilidad de que los seis concejales del PP al borde del banquillo por el caso Serrallo acaben como ediles no adscritos.

El grupo municipal que ha impulsado este cambio en el ROM por sus conflictos internos, Vamos Granada, criticó ayer la propuesta que se presentará hoy en comisión extraordinaria de Presidencia. Según detalló la agrupación la propuesta que se pretende elevar a pleno "no responde a las decisiones debidamente comunicadas por la formación". Además consideraron que el PSOE continúa obstaculizando la decisión del partido al negarse al paso a no adscrito de Luis de Haro y pretendiendo imponer la portavocía del grupo con esta reforma. "El documento afirma que ante los supuestos de ausencia o vacante de portavoz de grupo, en defecto de acuerdo mayoritario de sus componentes (...), será designado de entre sus miembros atendiendo a un criterio rotatorio, por orden alfabético, por periodos de seis meses".

De esta forma, según Vamos Granada, el "PSOE continúa obstaculizando la decisión del partido en el Ayuntamiento y en Diputación, para decidir sobre la portavocía del grupo sin tener en cuenta la voluntad del partido, persistiendo en su injerencia y vulneración de los derechos de Vamos Granada". Por otra parte, detalló que "el PSOE dice realizar esta aportación basándose en el informe del Consejo Consultivo, pero lo cierto es que el propio Consejo califica la alternancia de portavoces como una simple reflexión ya que la pregunta formulada acerca de la portavocía del grupo municipal adolece de la precisión exigible en este género de consultas y, en principio, no debe ser examinada por su carácter excesivamente genérico" y en lo que sí se muestra claro es en que "los grupos políticos son prolongación de los partidos en la Corporación, la cual se asegura mediante la disciplina interna de la formación".